बिहार चुनाव में JMM की सीट संभावनाओं पर मंत्री सुदिव्य कुमार का बड़ा बयान, घाटशिला उपचुनाव में जीत का किया दावा

रांची: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने अपनी रणनीति तय करनी शुरू कर दी है. हालांकि INDIA गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इस बीच झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति और खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट किया है कि जेएमएम बिहार में मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी.

अंतिम निर्णय की घोषणा मीटिंग के बाद

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन के भीतर बातचीत जारी है. उन्होंने बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी. जेएमएम बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, इसकी जानकारी तेजस्वी यादव को दे दी गई है. अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच होने वाली बैठक के बाद अंतिम निर्णय की घोषणा की जाएगी.

मंत्री सुदिव्य कुमार और झामुमो प्रवक्ता का बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल राजनीतिक उपस्थिति नहीं, बल्कि वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ बिहार में उतरने की तैयारी में है. हमारा उद्देश्य गठबंधन की एकजुटता को बनाए रखते हुए सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में मजबूती से काम करना है.

जल्द सीएम करेंगे ऐलान - झामुमो प्रवक्ता

वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे और झामुमो की हिस्सेदारी अभी तक तय नहीं होने को लेकर पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि यह सही है कि हमारे केंद्रीय महासचिव ने 15 अक्टूबर तक झामुमो की दावेदारी फाइनल करने का अल्टीमेटम दिया था. कल 16 अक्टूबर था और आज 17 अक्टूबर है. ऐसे में पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि बिहार में इंडिया ब्लॉक के नेता झामुमो को उसके हक के अनुसार सम्मानजनक सीटें देंगे. मनोज पांडेय ने कहा कि हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार चुनाव को लेकर फैसला ले लिया है और जल्द ही वह खुद इसकी जानकारी सार्वजनिक करेंगे.

घाटशिला हमारी रही है और रहेगीः मंत्री सुदिव्य कुमार