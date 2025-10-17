बिहार चुनाव में JMM की सीट संभावनाओं पर मंत्री सुदिव्य कुमार का बड़ा बयान, घाटशिला उपचुनाव में जीत का किया दावा
Published : October 17, 2025 at 5:17 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 6:03 PM IST
रांची: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने अपनी रणनीति तय करनी शुरू कर दी है. हालांकि INDIA गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इस बीच झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति और खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट किया है कि जेएमएम बिहार में मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी.
अंतिम निर्णय की घोषणा मीटिंग के बाद
मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन के भीतर बातचीत जारी है. उन्होंने बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी. जेएमएम बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, इसकी जानकारी तेजस्वी यादव को दे दी गई है. अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच होने वाली बैठक के बाद अंतिम निर्णय की घोषणा की जाएगी.
उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल राजनीतिक उपस्थिति नहीं, बल्कि वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ बिहार में उतरने की तैयारी में है. हमारा उद्देश्य गठबंधन की एकजुटता को बनाए रखते हुए सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में मजबूती से काम करना है.
जल्द सीएम करेंगे ऐलान - झामुमो प्रवक्ता
वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे और झामुमो की हिस्सेदारी अभी तक तय नहीं होने को लेकर पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि यह सही है कि हमारे केंद्रीय महासचिव ने 15 अक्टूबर तक झामुमो की दावेदारी फाइनल करने का अल्टीमेटम दिया था. कल 16 अक्टूबर था और आज 17 अक्टूबर है. ऐसे में पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि बिहार में इंडिया ब्लॉक के नेता झामुमो को उसके हक के अनुसार सम्मानजनक सीटें देंगे. मनोज पांडेय ने कहा कि हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार चुनाव को लेकर फैसला ले लिया है और जल्द ही वह खुद इसकी जानकारी सार्वजनिक करेंगे.
घाटशिला हमारी रही है और रहेगीः मंत्री सुदिव्य कुमार
बिहार चुनाव के इतर घाटशिला उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने आत्मविश्वास भरा जवाब दिया. घाटशिला जेएमएम की परंपरागत सीट रही है और आगे भी रहेगी. जनता का भरोसा और संगठन की मेहनत हमारी सबसे बड़ी ताकत है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण की जो नीतियां लागू हुई हैं, वही नीति और दृष्टि बिहार में भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी. झारखंड और बिहार की सामाजिक बनावट एक जैसी है, इसलिए हमारी राजनीतिक सोच और आंदोलन की जड़ें भी समान हैं.
INDIA गठबंधन में समन्वय पर भरोसा
सुदिव्य कुमार ने यह भी कहा कि 'INDIA गठबंधन राज्यों की सीमाओं से परे एक साझा विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है. देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना हम सबका लक्ष्य एक है, बिहार चुनाव में भी इसी सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं'. उन्होंने उम्मीद जताई कि हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की बातचीत के बाद जल्द ही सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा और जेएमएम की भूमिका पर औपचारिक घोषणा की जाएगी.
अंत में मंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव में न केवल मजबूती से लड़ेगी, बल्कि गठबंधन के हित में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी.
