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राष्ट्रीय संकल्पों को लेकर उत्तराखंड की खेल मंत्री करेंगी कांवड़ यात्रा, पैदल होगा 22 किलोमीटर का सफर

हरिद्वार: उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य 10 अगस्त को हरिद्वार से वीरभद्र, ऋषिकेश तक पैदल कांवड़ यात्रा करेंगी. यात्रा से पहले उन्होंने गुरुवार को अपने पति के साथ हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा का पूजन अर्चन किया. जहां उन्होंने देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की. इसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी महाराज तथा निरंजनी अखाड़े के सचिव रामरतन गिरि से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया. उन्होंने साधु संतों को अपनी कांवड़ यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया.

खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया वह 10 अगस्त को हरकी पैड़ी से गंगाजल लेकर लगभग 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए वीरभद्र, ऋषिकेश पहुंचेंगी. वहां भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर दो महत्वपूर्ण संकल्पों की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगी. खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा वे दो संकल्पों को लेकर कांवड़ यात्रा करेंगी. उनका पहला संकल्प साल 2036 के ओलंपिक खेलों की सफल मेजबानी का है. दूसरा संकल्प भारत को खेलों के क्षेत्र में विश्व की खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का है.

रेखा आर्य कांवड़ यात्रा (ETV Bharat)

रेखा आर्य ने कहा उनकी इस यात्रा में खिलाड़ी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री समेत कई साधु संत, तथा बड़ी संख्या में शिवभक्त शामिल होंगे. यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं होगी, बल्कि देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने का संदेश भी देगी.