ETV Bharat / state

रेखा आर्या ने महिला स्पोर्ट्स हॉस्टल निर्माण कार्य को लेकर दिए सख्त निर्देश, कहा- गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता

खेल मंत्री रेखा आर्या ने महिला स्पोर्ट्स हॉस्टल निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

Sports Minister Rekha Arya
महिला स्पोर्ट्स हॉस्टल निर्माण का खेल मंत्री ने किया निरीक्षण (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 17, 2026 at 9:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद चंपावत जिले की लोहाघाट तहसील क्षेत्र में उत्तराखंड के पहले महिला स्पोर्ट्स हॉस्टल के निर्माण किया जा रहा है. जिसका खेल मंत्री रेखा आर्या, जिलाधिकारी चंपावत और खेल विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया. खेल विभाग के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को प्रदेश की महिला खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की बेटियों के लिए खेल के क्षेत्र में बेहतर अवसर पैदा करने के क्षेत्र में उत्तराखंड के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण को सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में बेहतर कदम बताया. उन्होंने कहा की भविष्य में प्रदेश की बेटियां राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल सुविधाओं के द्वारा चमकने का काम करेंगी.उन्होंने 2027 तक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण अवधि तक पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए.

चंपावत जनपद के लोहाघाट क्षेत्र स्थित छमनिया में निर्माणाधीन उत्तराखंड के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री एवं राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने स्थलीय निरीक्षण किया. लगभग 237 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रदेश की महिला खेल प्रतिभाओं के लिए मील का पत्थर बताया. निरीक्षण के दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कार्यदायी संस्था एवं विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि गुणवत्ता या समयबद्धता में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

रेखा आर्या ने लगभग पूर्ण हो चुके सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निरीक्षण किया और वहां अभ्यास कर रही महिला खिलाड़ियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया. खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोहाघाट का यह महिला स्पोर्ट्स कॉलेज आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए खेलों का पावर हाउस साबित होगा. रेखा आर्या ने कहा कि इस संस्थान के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे देश और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगी. उन्होंने बताया कि कॉलेज में सभी खेल ढांचे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किए जा रहे हैं.

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने परिसर में विकसित हो रहे फुटबॉल ग्राउंड, एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल कोर्ट, अन्य खेल मैदानों के साथ-साथ खिलाड़ियों के छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, प्रशासनिक भवन और एडमिन ब्लॉक की प्रगति की भी समीक्षा की. इस महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में 300 बालिकाओं की क्षमता वाले तीन छात्रावास, मल्टीपर्पज हॉल, एकेडमिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही है. खेल मंत्री ने कहा कि यह संस्थान महिला खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा और आवास की एक समग्र व्यवस्था प्रदान करेगा, जिससे विशेषकर ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मजबूत मंच मिलेगा.

पढ़ें-

TAGGED:

लोहाघाट महिला स्पोर्ट्स हॉस्टल
महिला स्पोर्ट्स हॉस्टल निर्माण
CHAMPAWAT LATEST NEWS
LOHAGHAT WOMEN SPORTS HOSTEL
WOMEN SPORTS HOSTEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.