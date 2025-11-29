ETV Bharat / state

हरियाणा के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए 114 करोड़ रुपये जारी, खेल मंत्री ने अधिकारियों से ली रिपोर्ट

टेंडर से वर्तमान स्टेटस की समीक्षा: खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि 114 करोड़ रुपये से जारी विभिन्न टेंडर और उनके वर्तमान स्टेटस की समीक्षा की गई. कितने टेंडर हुए और कितने काम शुरू हो चुके हैं, उन सभी की वास्तविक एवं वर्तमान रिपोर्ट की गई. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आगामी तीन महीने में खिलाड़ियों के लिए अच्छे ग्राउंड और स्टेडियम में अच्छी सुविधा देने जा रही है.

पंचकूला: हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पंचकूला में खेल विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने खेल विभाग के सभी जिला खेल अधिकारी और डिप्टी डायरेक्टर को बुलाकर उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर गहन चर्चा की. इसके बाद खेल मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए खेल नर्सरी और स्टेडियम संबंधी जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने मेंटेनेंस के लिए 114 करोड रुपये दिए हैं.

खिलाड़ी के मौत मामले में कार्रवाई: खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि जिला रोहतक में हुई एक खिलाड़ी के मौत मामले की जांच जारी है. इसके लिए जांच समिति गठित की गई है. उन्होंने जांच समिति से रिपोर्ट मिलने के बाद आगामी कार्रवाई करने की बात कही.

कॉमनवेल्थ की मेजबानी मिलने पर खुशी जताई: खेल मंत्री ने कॉमनवेल्थ की मेजबानी भारत को मिलने पर खुशी प्रकट की. उन्होंने कहा कि वह इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद है देश के खिलाड़ी इसमें अधिक से अधिक पदक जीत कर लाएंगे. उन्होंने कहा कि इसमें हरियाणा के खिलाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन जरूर करेंगे. मंत्री ने बताया कि हरियाणा में वर्तमान में 1500 खेल नर्सरी अलॉट की गई है, जबकि और 500 खेल नर्सरी जल्द अलॉट कर दी जाएंगी. इससे प्रदेश में कुल दो हजार खेल नर्सरी हो जाएंगी.

सभी स्टेडियमों की जांच के निर्देश दिए: खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हर पंचायत में कोई न कोई स्टेडियम पंचायत के पास होता है. बताया कि राजीव गांधी खेल स्टेडियम, जिला स्तरीय स्टेडियम और रेजिडेंशियल अकादमी को लेकर आज एक रिव्यू मीटिंग की गई, जिनकी हालत दुरुस्त की जाएगी. उन्होंने बताया कि सभी खेल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत विभाग के स्टेडियम हों या खेल विभाग के स्टेडियम, सभी जगह जाकर जांच करें. उन्होंने कहा कि यदि पंचायतों के कोई स्टेडियम खराब स्थिति में हैं तो पंचायत विभाग को भी उन्हें बंद करने को कहा जाए.

