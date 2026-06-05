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विनेश फोगाट पर बोले खेल मंत्री- "खिलाड़ी मैदान में खेलती हैं, देश ने उनका प्रदर्शन देखा"

विनेश फोगाट पर बोले खेल मंत्री ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में खिलाड़ियों को सीनियर और जूनियर कोच पदों के नियुक्ति पत्र बांटे. कार्यक्रम में 3 खिलाड़ियों को सीनियर कोच और 20 खिलाड़ियों को जूनियर कोच के पदों पर नियुक्त किया गया. नियुक्ति पाने वालों में पैरा खिलाड़ी भी शामिल रहे. इस दौरान खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को भविष्य में नई खेल प्रतिभाओं को तैयार करने का आह्वान किया. नियुक्ति नहीं, सम्मान का प्रतीक: खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि, "हमने आज खिलाड़ियों को सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और उपलब्धियों का सम्मान दिया है. यह आपकी लगन, निष्ठा और संघर्ष का परिणाम है. खिलाड़ियों को अपनी उपलब्धियों पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि ओलंपिक जैसे बड़े मंचों तक पहुंचने का लक्ष्य बनाए रखना चाहिए." विनेश फोगाट पर बोले खेल मंत्री गौरव गौतम (ETV Bharat) युवाओं के लिए बनें प्रेरणा स्रोत: गौरव गौतम ने आगे कहा कि, "आपने हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है. अब आपकी जिम्मेदारी है कि सफल कोच बनकर नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं और उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनें. खिलाड़ियों की सफलता के पीछे उनके परिवारों का त्याग और सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है."