बनारस में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बदल रहा यूपी के खेलों की तस्वीर, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मिले

खेल संपादक पंकज त्रिपाठी का कहना है कि बनारस और खेल को एक दूसरे से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता.

Photo Credit: ETV Bharat
वाराणसी में क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, शूटिंग और टेबल टेनिस जैसी प्रमुख खेल सुविधाएं मौजूद हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 3:57 PM IST

11 Min Read
वाराणसी: बनारस से जिस तरह से एक के बाद एक इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकल रहे हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप होने की वजह से खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिल रहा है. बनारस में खेलों की सुविधाओं को लेकर रीजनल स्पोर्ट्स अफसर विमल सिंह का कहना है कि वह खुद एक खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हुए मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और आज जिम्मेदारी निभा रही हूं.

खिलाड़ियों के प्रति अपनी कोशिशें की उनका कहना है कि मेरा यह मानना है कि जब कहीं सुविधा मिलती हैं तो लोग वहां खींचे चले आते हैं और कुछ ऐसा ही बनारस में हो रहा है. बनारस में इंटरनल क्वालिटी के अनुसार संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कंपलेक्स को तैयार किया गया है.

जानकारी देतीं रीजनल स्पोर्ट्स अफसर विमला सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

काम्पलेक्स बनने में लगे 300 करोड़ रुपये: 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से तैयार हुआ यह काम्प्लेक्स, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 24 खेलों के लिए एक बेहतर माहौल दे रहा है. इनडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेल यहां पर खिलाड़ियों को नेशनल सेंटर आफ एक्सीलेंस की गाइडलाइन के अनुसार खेलने का मौका मिल रहा है. यहां पर खिलाड़ी और परफेक्ट होते है.

खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिल रहा: हमारे पास अलग-अलग खेलों में इस वक्त दर्जनों इंटरनेशनल लेवल के कोच मौजूद हैं, जो खिलाड़ियों को सही गाइडेंस देते हैं. स्विमिंग, कुश्ती, जूडो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, वालीबाल, बास्केटबाल सहित तमाम खेलों के लिए यहां पर खेलो इंडिया के साथ मिलकर इंटरनेशनल कोच खिलाड़ियों को बेहतर माहौल में तैयार कर रहे हैं. यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिस काम के लिए पहले खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ता था, वह अब बनारस में हो रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा. (Photo Credit: ETV Bharat)

एस्ट्रोटर्फ इंटरनेशनल मानक पर बनाए गए: साथ ही गंजारी का क्रिकेट स्टेडियम भी 80% काम के साथ लगभग अब तैयार हो चला है. जहां पर आने वाले वक्त में इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी खेलेंगे और बेहतर माहौल के साथ बनारस में लोगों को क्रिकेट का आनंद भी मिलेगा और लोग इसे इंस्पायर भी होंगे, जो पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए और भी बेहतर होगा इसके अलावा हॉकी के लिए भी एस्ट्रो टर्फ इंटरनेशनल मानक पर बने हैं, जो यहां की मजबूत नर्सरी को और भी बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं.

बनारस बना बड़ा स्पोर्ट्स हब: कुल मिलाकर माहौल मिलता है, तो लोग खुद इंस्पायर होते हैं और बनारस में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक विशाल रूप खेलों के जरिए दिखाई दे रहा है. वह निश्चित तौर पर भविष्य में बनारस को एक बड़े स्पोर्ट्स हब के रूप में जनरेट करेगा. वहीं वाराणसी में लंबे वक्त से खेलों को काफी करीब से देखने वाले और वर्तमान में हॉकी वाराणसी के सचिव के केबी रावत का कहना है कि बनारस 2014 के बाद से अचानक से खेलों के नजरिये से फिर से एक्टिव हुआ है. एक समय बनारस में इंटरनेशनल खिलाड़ियों की कमी नहीं थी.

Photo Credit: ETV Bharat
शौर्य शूटिंग अकादमी और रूड्राकाशी मार्शल आर्ट्स अकादमी बनारस में हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

लड़कियां इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहीं हैंडबॉल: हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सहित अन्य खेलों में यहां से बहुत से खिलाड़ी निकलते थे. बनारस के साथ गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, भदोही जैसे आसपास के जिलों से खिलाड़ियों का आना चलता था, लेकिन बीच में यह चीज रुकी और एक बार फिर से आप बनारस में खिलाड़ी सुविधाओं के साथ अपने को तैयार कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा चेंज लड़कियों में आया है. पहले लड़कियां भारत की तरफ कम आती थी, लेकिन बनारस में वर्तमान समय में हैंडबॉल में तीन लड़कियां इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहीं है.

यूपी की छवि को खेल बदलेंगे: हॉकी में पहली बार इंडिया टीम में दो लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है. ऐसे ही अलग-अलग कई खेलों में बनारस की लड़कियां प्रतिनिधित्व कर रही हैं और बनारस खेलों के मामले में चमक रहा है. उनका कहना है कि आने वाला वक्त और भी ज्यादा बनारस के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कई काम बनारस में खेलों के नजरिये से चल रहे हैं, वह बनारस नहीं बल्कि यूपी की छवि को खेलों में बदल देंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
शहर में NCC ग्राउंड, रुइया फुटबॉल ग्राउंड और विभिन्न कराटे व किकबॉक्सिंग क्लासेस भी होती हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

अच्छा खेलेंगे तो नौकरी भी मिलेगी: खेल संपादक पंकज त्रिपाठी का कहना है कि बनारस और खेल को एक दूसरे से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक समय था जब बनारस को फुटबॉल और हॉकी के नर्सरी के रूप में जाना जाता था. एक दौर आया यह सारी चीज गुम होने लगी, लेकिन अचानक से फिर वही चीज लौट कर आ रही हैं. आज सरकार खेलों पर ध्यान दे रही हैं. यूपी में भी खिलाड़ियों को समझ में आने लगा है कि अच्छा खेलेंगे तो नौकरी भी मिलेगी और सम्मान भी इसी वजह से लोग अब खेलों की तरफ जा भी रहे हैं.

BHU में इंटरनेशनल एस्ट्रो टर्फ बना: पंकज का कहना है कि पहले बनारस में सिर्फ एक सिगरा में संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम था जो बेहद खस्ता हालत स्थिति में था, अब तो बनारस में सरकारी लेवल पर स्पोर्ट्स कंपलेक्स लालपुर में नेशनल लेवल पर तैयार हुआ.

Photo Credit: ETV Bharat
रूड्राकाशी मार्शल आर्ट्स फाउंडेशन में कराटे और आत्मरक्षा का गुर सिखाया जा रहा. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्टेडियम और एस्ट्रोटर्फ यूपी कॉलेज में हॉकी का इंटरनेशनल एस्टोर्टर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल एस्ट्रो टर्फ बन जाने से हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा माहौल तैयार हुआ है. इसके अलावा क्रिकेट के लिए जिस तरह से इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है. वह रणजी खिलाड़ियों और नए खिलाड़ियों को बहुत बड़ा मौका देगा. इसके अतिरिक्त जिस तरह से सरकार जल परिवहन और वाटर स्पोर्ट्स पर ध्यान दे रही है.

वॉटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए अपार संभावनाएं: वह आने वाले वक्त में बनारस में वॉटर स्पोर्ट्स के लिए भी कई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है और हम लोग मान रहे हैं कि एक-दो साल के अंदर बनारस में कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट वॉटर स्पोर्ट्स के रूप में होगा. पंकज का कहना है कि यह बहुत बड़ी बात है कि बनारस में दो से तीन साल के अंदर कई नेशनल टूर्नामेंट में जिसमें कुश्ती का एक नेशनल एक वॉलीबॉल नेशनल हॉकी नेशनल और आने वाले वक्त में बनारस में कई बड़े स्टेट और जूनियर स्टेट टूर्नामेंट होने जा रहे हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
रामनगर में पीएसी ग्राउंड फुटबॉल और एथलेटिक्स के लिए खुला मैदान है. (Photo Credit: ETV Bharat)

खिलाड़ियों को भी जागरूक किया जा रहा: इसमें कुश्ती हो कि कई अन्य शामिल है यह चीज स्पष्ट करती है कि बनारस में मिल रहा खेलों का बेहतर माहौल न सिर्फ अच्छे टूर्नामेंट लेकर आ रहा है, बल्कि खिलाड़ियों को भी जागरूक कर रहा है. जब खिलाड़ी बनारस से अपना भविष्य देखेंगे, तो वह खेलेंगे भी और देश को मेडल दिला पाएंगे. बनारस का यह माहौल आसपास के कई जिलों के साथ यूपी के खिलाड़ियों के लिए आने वाले वक्त में वरदान साबित होगा.

Photo Credit: ETV Bharat
बनारस ब्रदर्स क्रिकेट अकादमी क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए क्लब है. (Photo Credit: ETV Bharat)

कुछ खास जानकारी:

  • हॉकी में पहली बार दो लड़कियां वाराणसी से इंटरनेशनल खेलने गई.
  • तीन लड़कियां पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर हैंडबॉल खेल रही है यह नैना यादव, सुमन यादव कोमल राजभर हैं.
  • 24 नेशनल हैंडबॉल खिलाड़ी वाराणसी से इस समय अंडर 19 में खेल रहे हैं.
  • हॉकी में वाराणसी से पद्मश्री मोहम्मद शाहिद, विवेक सिंह, राहुल सिंह, ललित उपाध्याय इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं और यह ओलंपियन है.

अब तक 11 ओलंपियन वाराणसी से निकले हैं:

  • एथलेटिक्स में गुलजार सिंह, संजय राय और राम सिंह यादव यह एथलेटिक्स में ओलंपियन है.
  • कुश्ती में अनंत राम भार्गव, चिक्कन गुरु, नरसिंह यादव, इंटरनेशनल खिलाड़ी और ओलंपियन रहे.
  • बास्केटबॉल में प्रशांति सिंह, दिव्या सिंह, आकांक्षा सिंह, प्रियंका सिंह यह चारों एक ही परिवार की है और चारों सगी बहनें हैं.
  • इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकी है सिंह सिस्टर्स.
  • प्रशांति को अर्जुन अवार्ड के साथ पद्मश्री भी मिला हुआ है.
  • प्रशांति के ही प्रयासों से प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में सिगरा स्टेडियम को स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में कन्वर्ट करके नेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की शुरुआत की है.
  • यहां पर दो दर्जन से ज्यादा खेलों के खेलने व ट्रेंड होने की व्यवस्था है.
  • फुटबॉल में पहले मुस्ताक अली, लक्ष्मण अवार्ड रह चुके हैं, नूर आलम शमशी रजा रहे.

संम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

  • 343 करोड़ रुपये से हुआ तैयार
  • 90.02 करोड़ फेस I
  • 108.32 करोड़ फेस II
  • 91.45 करोड़ फेस III

कॉम्प्लेक्स विशेषताएं:

  • एक विश्व स्तरीय, सौंदर्यपूर्ण प्रतिष्ठित खेल परिसर जिसमें विभिन्न प्रसिद्ध खेल एकेडमी हैं.
  • अंतर्राष्ट्रीय मानक स्विमिंग पूल और बहुउद्देशीय हॉल.
  • होटल और शयनगृह सहित सभी खेल सुविधाओं वाला कॉम्प्लेक्स.
  • बहुउद्देश्यीय खेल मैदान और बैठने की जगह.
  • सीसीटीवी, एफटीटीएच (फाइबर टू द होम), और वाईफ़ाई सक्षम स्मार्ट कैंपस.
  • अतिरिक्त राजस्व स्रोत, जिनमें फ़ूड कोर्ट, दुकानें, होटल और डेकाथलॉन जैसे एंकर स्पोर्ट्स स्टोर शामिल हैं.
  • आउटडोर मीडिया विज्ञापन स्थान और घटनाओं के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र.
  • सुविधाजनक वाहन भंडारण के लिए बेसमेंट पार्किंग.

गंजारी अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की प्रमुख विशेषताएं:

  • इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण L&T कंपनी कर रही है, और जनवरी 2026 तक लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है.
  • इस स्टेडियम में लगभग 30,000 से 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी.
  • स्टेडियम का बाहरी हिस्सा काशी की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाएगा, जिसमें बेलपत्र, डमरू और त्रिशूल के डिज़ाइनों का उपयोग किया जा रहा है.
  • मैदान के चारों तरफ त्रिशूल आकृति की फ्लड लाइट लग चुकी है और इंटरनेशनल पिच बनाने का काम चल रहा है.
  • स्टेडियम में दर्शक दीर्घा बनकर तैयार है और इसपर कुर्सियां लगाई जा रही हैं.
  • यहां 14 पिचें (काली और लाल मिट्टी) तैयार की जा रही हैं, साथ ही अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
  • यह स्टेडियम वाराणसी के राजातालाब इलाके के गंजारी गांव में, रिंग रोड के पास स्थित है.
  • इसमें डे-नाइट मैच खेले जा सकेंगे.
  • इस स्टेडियम का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 में किया था.
  • यह उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण होगा.
  • इसे 30 महीने में तैयार होना है.
  • स्टेडियम के शिलान्यास में समारोह में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री जैसे दिग्गज क्रिकेटर उपस्थित हुए थे.

एस्ट्रोटर्फ इंटरनेशनल मानक पर

  • उत्तर प्रदेश में बनारस इकलौता ऐसा शहर जहां तीन इंटरनेशनल एस्ट्रो टर्फ लगे हैं.
  • लालपुर स्थित स्टेडियम, यूपी कॉलेज और काशी हिंदू विश्वविद्यालय खेल ग्राउंड में लगभग 20 करोड रुपए से ज्यादा की लागत से तीन एस्ट्रो तरफ लगाए गए हैं.
  • यूपी कॉलेज से कभी बड़े खिलाड़ियों में शुमार विवेक सिंह, मो. शाहिद, राहुल सिंह और ललित उपाध्याय जैसे चार ओलंपियन और हॉकी के 20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इसी ग्राउंड से निकले हैं.
  • अब यहां युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मानक की सुविधाएं मिलेंगी.
  • 8.37 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस स्टेडियम की आधारशिला 2025 में 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी.
  • यहां चार फ्लड लाइट लगीं हैं पैवेलियन भी बनकर तैयार है.
  • इसके अलावा लालपुर स्थित भीमराव अंबेडकर मैदान में 7 करोड़ रुपये की लागत से इंटरनेशनल एस्ट्रो टर्फ लगा है.

यूपी कॉलेज के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी

  • ललित उपाध्याय (कांस्य पदक विजेता ओलंपिक)
  • राहुल सिंह (ओलंपियन) हाकी एटलांटा, अमेरिका, जर्मनी, हालैंड में खेलें)
  • सुनील सेठ (हांगकांग, मलेशिया, कनाडा)
  • प्रशांत सिंह (स्पेन, रूस, इंदिरा गोल्ड कप)
  • शैलेंद्र कुमार सिंह (अर्जेंटीना, अमेरिका, जर्मनी, हालैंड)
  • प्रवीण कुमार सिंह (दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रिया)
  • अनुराग रघुवंशी (जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मिश्र, दक्षिण अफ्रीका)
  • इनके अलावा राजीव मिश्रा, अंबुज श्रीवास्तव, सौरव विश्नोई, हशतर कुरेशी, जमशेद खां, अनवर खां, राजेश यादव, सुनील यादव, रणजीत सिंह, सुशील राय, लक्ष्मी और नितिन कुमार अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं.

