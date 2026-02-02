ETV Bharat / state

बनारस में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बदल रहा यूपी के खेलों की तस्वीर, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मिले

वाराणसी में क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, शूटिंग और टेबल टेनिस जैसी प्रमुख खेल सुविधाएं मौजूद हैं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: बनारस से जिस तरह से एक के बाद एक इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकल रहे हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप होने की वजह से खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिल रहा है. बनारस में खेलों की सुविधाओं को लेकर रीजनल स्पोर्ट्स अफसर विमल सिंह का कहना है कि वह खुद एक खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हुए मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और आज जिम्मेदारी निभा रही हूं.

खिलाड़ियों के प्रति अपनी कोशिशें की उनका कहना है कि मेरा यह मानना है कि जब कहीं सुविधा मिलती हैं तो लोग वहां खींचे चले आते हैं और कुछ ऐसा ही बनारस में हो रहा है. बनारस में इंटरनल क्वालिटी के अनुसार संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कंपलेक्स को तैयार किया गया है.

जानकारी देतीं रीजनल स्पोर्ट्स अफसर विमला सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

काम्पलेक्स बनने में लगे 300 करोड़ रुपये: 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से तैयार हुआ यह काम्प्लेक्स, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 24 खेलों के लिए एक बेहतर माहौल दे रहा है. इनडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेल यहां पर खिलाड़ियों को नेशनल सेंटर आफ एक्सीलेंस की गाइडलाइन के अनुसार खेलने का मौका मिल रहा है. यहां पर खिलाड़ी और परफेक्ट होते है.

खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिल रहा: हमारे पास अलग-अलग खेलों में इस वक्त दर्जनों इंटरनेशनल लेवल के कोच मौजूद हैं, जो खिलाड़ियों को सही गाइडेंस देते हैं. स्विमिंग, कुश्ती, जूडो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, वालीबाल, बास्केटबाल सहित तमाम खेलों के लिए यहां पर खेलो इंडिया के साथ मिलकर इंटरनेशनल कोच खिलाड़ियों को बेहतर माहौल में तैयार कर रहे हैं. यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिस काम के लिए पहले खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ता था, वह अब बनारस में हो रहा है.

प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा. (Photo Credit: ETV Bharat)

एस्ट्रोटर्फ इंटरनेशनल मानक पर बनाए गए: साथ ही गंजारी का क्रिकेट स्टेडियम भी 80% काम के साथ लगभग अब तैयार हो चला है. जहां पर आने वाले वक्त में इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी खेलेंगे और बेहतर माहौल के साथ बनारस में लोगों को क्रिकेट का आनंद भी मिलेगा और लोग इसे इंस्पायर भी होंगे, जो पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए और भी बेहतर होगा इसके अलावा हॉकी के लिए भी एस्ट्रो टर्फ इंटरनेशनल मानक पर बने हैं, जो यहां की मजबूत नर्सरी को और भी बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं.

बनारस बना बड़ा स्पोर्ट्स हब: कुल मिलाकर माहौल मिलता है, तो लोग खुद इंस्पायर होते हैं और बनारस में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक विशाल रूप खेलों के जरिए दिखाई दे रहा है. वह निश्चित तौर पर भविष्य में बनारस को एक बड़े स्पोर्ट्स हब के रूप में जनरेट करेगा. वहीं वाराणसी में लंबे वक्त से खेलों को काफी करीब से देखने वाले और वर्तमान में हॉकी वाराणसी के सचिव के केबी रावत का कहना है कि बनारस 2014 के बाद से अचानक से खेलों के नजरिये से फिर से एक्टिव हुआ है. एक समय बनारस में इंटरनेशनल खिलाड़ियों की कमी नहीं थी.

शौर्य शूटिंग अकादमी और रूड्राकाशी मार्शल आर्ट्स अकादमी बनारस में हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

लड़कियां इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहीं हैंडबॉल: हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सहित अन्य खेलों में यहां से बहुत से खिलाड़ी निकलते थे. बनारस के साथ गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, भदोही जैसे आसपास के जिलों से खिलाड़ियों का आना चलता था, लेकिन बीच में यह चीज रुकी और एक बार फिर से आप बनारस में खिलाड़ी सुविधाओं के साथ अपने को तैयार कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा चेंज लड़कियों में आया है. पहले लड़कियां भारत की तरफ कम आती थी, लेकिन बनारस में वर्तमान समय में हैंडबॉल में तीन लड़कियां इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहीं है.

यूपी की छवि को खेल बदलेंगे: हॉकी में पहली बार इंडिया टीम में दो लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है. ऐसे ही अलग-अलग कई खेलों में बनारस की लड़कियां प्रतिनिधित्व कर रही हैं और बनारस खेलों के मामले में चमक रहा है. उनका कहना है कि आने वाला वक्त और भी ज्यादा बनारस के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कई काम बनारस में खेलों के नजरिये से चल रहे हैं, वह बनारस नहीं बल्कि यूपी की छवि को खेलों में बदल देंगे.