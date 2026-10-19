पंचायत चुनाव बाद महाराणा प्रताप और गुरू वशिष्ठ अवार्ड देने की तैयारी, लम्बे समय से अवार्ड का इंतजार
पंचायत चुनाव बाद अवार्ड्स दिए जाएंगे. इसके लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं.
Published : October 19, 2026 at 5:05 PM IST
जयपुर: पंचायत चुनाव के बाद खेल परिषद राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार महाराणा प्रताप और प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले गुरु वशिष्ठ अवार्ड देने की तैयारी कर रहा है. इन अवार्ड को लेकर कई बार विभाग आवेदन मांग चुका है, लेकिन खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को अभी भी इन अवार्ड्स का इंतजार है. हैरत की बात तो यह है कि आखिरी बार ये अवार्ड पिछली बीजेपी सरकार में दिए गए थे, यानि करीब 8 साल पहले.
स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव राजकेश मीणा का कहना है कि अवार्ड्स को लेकर हाल ही में आवेदन मांगे गए थे और अब पंचायत चुनाव बाद ये अवार्ड्स दिए जाएंगे इसके लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. इससे पहले भी खेल परिषद ने इन अवार्ड्स को देने के लिए समय-समय पर आवेदन लिए थे, लेकिन कोई तारीख तय नहीं होने से ये अवार्ड्स खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को नहीं दिए जा सके.
हर साल आवेदन मांगे : खेल परिषद ने समय समय पर इन अवार्ड्स के लिए आवेदन मांगे जिसके तहत साल 2018-19 के लिए 27 प्रशिक्षकों ने गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए आवेदन था, जबकि 66 खिलाड़ियों ने महाराणा प्रताप अवार्ड की दावेदारी पेश की थी. वहीं, साल 2019-20 के लिए गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए 39 आवेदन आए और महाराणा प्रताप अवार्ड के लिए 113 कुल आवेदन किए गए. वर्ष 2020-21 में गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए करीब 50 आवेदन हुए.
हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए राज्य के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों और प्रशिक्षको के लिए महाराणा प्रताप एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके बाद वर्ष 2023-24 के लिए गुरु वशिष्ठ अवॉर्ड के लिए 19 आवेदन आए हैं. वर्ष 2024-25 के लिए गुरु वशिष्ठ अवॉर्ड के लिए 23 आवेदन आए हैं. जबकि वर्ष 2023-24 के लिए महाराणा प्रताप के लिए 27 आवेदन आए हैं. वहीं, वर्ष 2024-25 के लिए महाराणा प्रताप के लिए 47 आवेदन आए हैं.
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कांग्रेस सरकार भी भूली : पिछली कांग्रेस सरकार ने भी समय समय पर इन अवार्ड के लिए आवेदन तो मांगे, लेकिन 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में खिलाडी और प्रशिक्षक अवार्ड्स का सिर्फ इंतजार ही करते रहे. केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में दिए जाने वाले इन अवार्ड्स की शुरुआत कारण 80 के दशक के बाद हुई थी.
महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत साल 1982-83 में की गई थी और इससे अब तक कुल 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है. खेल परिषद ने इन पुरस्कारों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 5 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और 5 महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए जाने की प्लानिंग की गई थी. राज्य में महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार विजेताओं को सरकार द्वारा 5-5 लाख रुपए पुरस्कार राशि से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी.