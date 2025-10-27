ETV Bharat / state

भिवानी के तोशाम में सांसद खेल महोत्सव शुरू, कुश्ती-वॉलीबॉल-रस्साकशी समेत कई खेलों में शामिल हो रहे खिलाड़ी

इन खेलों का हो रहा है आयोजनः खेल महोत्सव में कुश्ती, वॉलीबॉल, रस्साकशी, लंबी कूद, कबड्डी, ऊंची कूद, बॉक्सिंग, सौ मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़ सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है. सांसद ने खेल महोत्सव में विजेता टीमों को सम्मानित भी किया.

भिवानी: सांसद खेल महोत्सव का आयोजन भिवानी जिले के तोशाम में किया जा रहा है. रविवार शाम भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने आयोजन का उद्घाटन किया. सांसद ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि "खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई पहल की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया को समर्पित सांसद खेल महोत्सव से जहां एक तरफ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य को भी खेल के माध्यम से सही रखा जा सकता है. इस कड़ी में सांसद खेल महोत्सव ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करवाने का अहम कार्य करेगा."

समाज की सामूहिक चेतना का उत्सव है आयोजनः सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने कहा कि "आज हरियाणा देश की सबसे बड़ी खेल ताकत के रूप में उभरा है. सरकार ने खिलाड़ियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करते हुए उनकी प्रतिभा को नई दिशा प्रदान की है. खिलाड़ियों से संवाद करते हुए सांसद ने कहा कि खेलों के माध्यम से अनुशासन, समर्पण एवं दृढ़-संकल्प के साथ प्रदेश का भविष्य गढ़ा जा रहा है. सांसद खेल महोत्सव महज एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवा ऊर्जा, दूरदर्शी खेल नीति और समाज की सामूहिक चेतना का उत्सव है."

तोशाम में खेल महोत्सव (Etv Bharat)

ग्रामीण अंचलों में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगीः सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि "यह आयोजन भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में युवाओं की खेलों के प्रति रुचि और सहभागिता को बढ़ाएगा. सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि खेल महोत्सव को लेकर युवा बेहद उत्साहित हैं. प्रतिभागियों में खेलों के प्रति उत्साह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के संदेश को भी जन-जन तक पहुंचाने का जुनून देखा जा रहा है. सांसद ने कहा कि इस आयोजन से क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को पहचान मिलेगी और ग्रामीण अंचलों में भी खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी."

तोशाम में खेल महोत्सव के दौरान रस्सी खींच प्रतियोगिता (Etv Bharat)

फिटनेस और टीम भावना को मिलेगा बढ़ावा: मौके पर कबड्डी खिलाड़ी पिंकी ने कहा कि "इन खेलों के माध्यम से फिटनेस और टीम भावना को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही युवाओं में आत्मविश्वास और अनुशासन का भी विकास होगा. यह महोत्सव केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने, फिटनेस और टीम भावना को बढ़ावा देने का अभियान साबित होगा."