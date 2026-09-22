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'स्पोर्ट्स सिटी' के स्टेडियम में ही सुविधाओं का बुरा हाल; फाइलों में अटका 1.63 करोड़ का स्विमिंग पूल

पढ़िए अविनाश कुमार के संपादन में संवाददाता मनीष पराशर की खास रिपोर्ट

मेरठ के सरकारी स्टेडियम में खेल सुविधाओं का बुरा हाल
मेरठ के सरकारी स्टेडियम में खेल सुविधाओं का बुरा हाल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 1:04 PM IST

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मेरठ: यूपी के मेरठ के सिविल लाइंस और साकेत स्थित कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है. यहां के खिलाड़ियों ने देश-विदेश में अपना का नाम रोशन किया है. 1970 के दशक में शुरू हुए यह स्टेडियम स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय श्री कैलाश प्रकाश के नाम पर रखा गया था. प्रदेश के खेल विभाग द्वारा संचालित यह मंडल-स्तरीय खेल केंद्र हॉकी के एस्ट्रोटर्फ, एथलेटिक्स के सिंथेटिक ट्रैक, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, फुटबॉल और ओलंपिक-साइज स्विमिंग पूल जैसी विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस है.

यहां से निकलकर कई महान खिलाड़ियों ने वैश्विक स्तर पर अपना और देश का नाम रोशन किया है. प्रियंका गोस्वामी (रेसवॉक), अनु रानी (जैवलिन थ्रो), पारुल चौधरी (एथलेटिक्स) और पैरालिंपिक्स पदक विजेता प्रीति पाल जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन किया है.

हालांकि, ये ऐतिहासिक स्थल का वर्तमान स्वरूप धुंधलाने लगा है और हाल ही में मेरठ विकास प्राधिकरण ने 20 करोड़ रुपये की लागत से स्टेडियम में मॉडर्न शेड, हॉस्टल और शूटिंग रेंज के निर्माण किया है, लेकिन इस बजट के बावजूद जिम्मेदारी और संसाधनों का सही इस्तेमाल कहीं नजर नहीं आता. यह मैदान उन खिलाड़ियों के लिए अब भी एक सच्चाई नहीं बन पाया है, जो सपनों को पूरा करने का यह मैदान देखता था. साथ ही खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाओं, खेल उपकरणों और नियमित कोच तक के लिए तरसना पड़ता है.

मेरठ के सरकारी स्टेडियम में खेल सुविधाओं का बुरा हाल (Video Credit: ETV Bharat)

स्विमिंग पूल बीते 4-5 सालों से बदहाल: मेरठ मंडल का एकमात्र सरकारी स्विमिंग पूल बीते 4-5 सालों से पूरी तरह सूखा और बदहाल पड़ा है. साल 2021 और 2022 में यहां राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हुआ था. इसके बाद ये पूल जर्जर हो गया. इसके जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ 63 लाख की राशि स्वीकृत की गईं, लेकिन काम फाइल में धूल फांक रहा है. अधिकारी भी मानते हैं कि स्टेडियम के रखरखाव के लिए दी जाने वाली राशि काफी कम है.

लर्निंग पूल बनाने का प्रस्ताव वर्षों से अटका पड़ा है. बिना तैराकी जाने बच्चा बड़े पूल में नहीं उतर सकता, जिससे नए खिलाड़ियों की एंट्री ही बंद हो चुकी है. स्टेडियम में वर्षों से स्थायी स्विमिंग कोच की तैनाती नहीं है. केवल लाइफ गार्ड्स के सहारे व्यवस्था ढोई जा रही थी, जिससे योग्य कोच के बिना प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं.

निजी पूलों का रुख करना पड़ रहा: नियमित प्रैक्टिस न होने के कारण मेरठ के तैराकों को मजबूरी में दिल्ली (तालकटोरा स्टेडियम) या निजी पूलों का रुख करना पड़ रहा है, जहां उनसे मोटी फीस वसूली जाती है. स्थानीय तैराकों का कहना है कि अगर जल्द संशोधित बजट को मंजूरी नहीं मिली, तो मेरठ से तैराकी का जनाजा निकल जाएगा.

स्टेडियम के रिकॉर्ड में दावा किया गया है कि यहां 1,000 खिलाड़ी (महिला युवतियां व युवक) पंजीकृत हैं और 13 कोच अलग-अलग खेलों की कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी चेक के दौरान जब पड़ताल की गई, तो ग्राउंड पर न तो 13 कोच उपलब्ध मिले और न ही विभिन्न खेलों में बताए गए खिलाड़ी मौजूद थे. सुविधाओं के इस घोर अकाल और कोच की गैरमौजूदगी के कारण यहां खेलने वाले खिलाड़ी अब मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (अटौली) की तरफ रुख कर चुके हैं.

स्टेडियम बदहाल
स्टेडियम बदहाल (Photo Credit: ETV Bharat)

चौंकाने वाला और गंभीर खुलासा: परिसर की पड़ताल के दौरान एक चौंकाने वाला और गंभीर खुलासा हुआ. स्टेडियम परिसर में जगह-जगह शक्तिवर्धक दवाइयां और प्रतिबंधित इंजेक्शन पड़े मिले, जिन्हें कैमरे में कैद किया गया. प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में आगे निकलने के लिए खिलाड़ी रोजाना इन खतरनाक दवाओं और इंजेक्शनों का सेवन कर रहे हैं.

इसके अलावा, भर्ती के दौरान खिलाड़ियों से जमा कराए गए सैकड़ों आधार कार्ड और महत्वपूर्ण पहचान पत्र रद्दी की तरह कूड़े के ढेर में बिखरे मिले. खिलाड़ियों के अत्यंत संवेदनशील दस्तावेजों को इस तरह खुले में फेंका जाना सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसका कोई भी असामाजिक तत्व गलत इस्तेमाल कर सकता है.

कुल 13 कोच: स्टेडियम की दुर्दशा, दवाओं के इस्तेमाल और कोचों की कमी पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए बताया हमारे यहां बजट कम आने की वजह से कई खेल के कोर्ट ऐसे हैं. जहां हम समय पर मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं. जहां तक खिलाड़ियों द्वारा शक्तिवर्धक दवाओं और इंजेक्शनों के इस्तेमाल की बात है, मैंने खुद कई बार खिलाड़ियों को बाथरूम में इंजेक्शन लगाते हुए पकड़ा है. हमारे पास कुल 13 कोच हैं, लेकिन हमें अभी और कोचों की सख्त जरूरत है.

कई खेलों में अभी भी कोच मौजूद नहीं हैं, जिस कारण खिलाड़ियों की प्रतिभा नहीं निखर पा रही है. हमने कई बार सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है, लेकिन अब कोचों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है और केवल संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर ही कोच रखे जाते हैं.

खिलाड़ियों की शिकायत
खिलाड़ियों की शिकायत (Photo Credit: ETV Bharat)
घास काटने वाली मशीन पूरी तरह खराब: स्टेडियम के बुनियादी ढांचे की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है. मैदान की घास काटने वाली मशीन पूरी तरह खराब होकर कबाड़ में बदल चुकी है. परिसर में जगह-जगह टूटी ग्रिल और इस्तेमाल होने वाले खेल उपकरण लावारिस पड़े हैं. शौचालयों की स्थिति बेहद नारकीय है. पीने के पानी के वाटर कूलर और हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़े हैं.

खिलाड़ियों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ियों के ठीक ऊपर से हाई-टेंशन बिजली की लाइन गुजर रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. टीन शेड की व्यवस्था न होने के कारण खिलाड़ियों को भीषण धूप में बैठने को मजबूर होना पड़ता है. Net Practice की जगह पर नेट फटी हुई है और लोहे की ग्रिलें जमीन पर गिरी पड़ी हैं.

हॉकी कोर्ट की रखरखाव व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त: 'खेलो इंडिया' योजना के तहत हाल ही में बनाए गए हॉकी कोर्ट की रखरखाव व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है. नए बने कोर्ट की रेलिंग में जंग लग चुका है. वहीं, धावकों के लिए बने सिंथेटिक ट्रैक की स्थिति पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

कोच न होने की मार सबसे ज्यादा एथलेटिक्स पर पड़ रही है. गोला फेंक (शॉटपुट) खिलाड़ियों और जैवलिन थ्रो खिलाड़ियों का कहना है कि नियमित कोच न होने से उनकी प्रतिभा नहीं निखर पा रही है और वे मजबूरी में खुद फीस जमा करके सेल्फ-प्रैक्टिस कर रहे हैं.

सूखा स्विमिंग पूल
सूखा स्विमिंग पूल (Photo Credit: ETV Bharat)

बास्केटबॉल का कोई नियमित कोच उपलब्ध नहीं: स्टेडियम में अपने बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने आने वाले अजय मलिक ने बताया कि सरकारी स्टेडियम होने के बावजूद यहां बास्केटबॉल का कोई नियमित कोच उपलब्ध नहीं है. बच्चों को बास्केटबॉल जैसी बुनियादी खेल सामग्री भी परिजनों को खुद खरीदकर लानी पड़ रही है.

बैडमिंटन खिलाड़ी की अभिभावक छवि ने स्टेडियम प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चों को केवल शाम 4 से 6 बजे तक का समय दिया जाता है, जबकि मुख्य समय अधिकारियों और वीआईपी लोगों के लिए आरक्षित रहता है. यहां पर सुबह और शाम के समय अधिकारियों और वीवीआईपी लोगों के खेलने आने के कारण बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हो पाती, जिस कारण बच्चों का शोषण हो रहा है, फीस भी दो और प्रेक्टिस भी मत करो.

खुद से खरीदते शटल और रैकेट: बैडमिंटन खिलाड़ी नैंसी ने बताया कि हमें यहां खेलने के लिए सिर्फ कोर्ट मिलता है, शटल और रैकेट हम खुद ही खरीदते हैं. बरसात के मौसम में टीनशेड से पानी टपकता है और चूने लगता है, जिससे कोर्ट गीला हो जाता है. सुबह 5 से 7 बजे के बाद कोर्ट अधिकारियों और वीआईपी लोगों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है.

फुटबॉल खिलाड़ी अंडर-17 व 18 बार की स्टेट प्लेयर गुनगुन ने बताया कि कोच और इक्विपमेंट्स न होने के कारण उन्हें मजबूरी में ₹500 प्रति माह फीस देकर प्राइवेट एकेडमी जॉइन करनी पड़ी. शूटिंग कोच अप्सरा चौधरी ने बताया कि 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज में लगभग 40 बच्चे अभ्यास कर रहे हैं, जिनमें से 10 बच्चे देहरादून में आयोजित प्री-नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं.

कोई वित्तीय मदद या यात्रा भत्ता नहीं मिलता: शूटिंग जैसे महंगे खेल में गन की कीमत 2 से ₹2.5 लाख तक होती है, लेकिन सरकार सिर्फ रेंज और कोचिंग देती है, बाकी सारा खर्च खिलाड़ियों को खुद उठाना पड़ता है. तीरंदाजी कोच अमित और कांस्य पदक विजेता पीयूष कुमार ने बताया कि 2016 से ट्रेनिंग देने के बावजूद स्टेडियम से कोई वित्तीय मदद या यात्रा भत्ता नहीं मिलता.

कर्ज के बोझ तले दबकर अभ्यास कर रहे दो बार के स्टेट चैंपियन आशीष कुमार, जिनका चयन दिसंबर में महाराष्ट्र में होने वाले SGFI नेशनल के लिए हुआ है, ने अपनी आपबीती साझा की. उन्होंने बताया कि मैं कंपाउंड तीरंदाजी का खिलाड़ी हूं और दो बार स्टेट चैंपियन रह चुका हूं. अब मेरा चयन एसजीएफआई (SGFI) नेशनल के लिए हुआ है, जो दिसंबर में महाराष्ट्र में खेला जाएगा.

प्रशिक्षण का संकट
प्रशिक्षण का संकट (Photo Credit: ETV Bharat)

आने-जाने में ₹120 होता खर्च: मुझे सरकार या स्टेडियम से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है. मैंने अपने तीरंदाजी किट को लगभग ₹3,60,000 में खुद खरीदा है. मैं एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से आता हूं. मेरे पिता एक छोटे किसान हैं और मेरे भाई ने बैंक लोन तथा किश्तों पर पैसे लेकर मेरी किट खरीदी है. मैं चिंदौड़ी गांव का रहने वाला हूं, जो स्टेडियम से 25 किलोमीटर दूर है. रोज आने-जाने में ₹120 का खर्च होता है.

स्टेडियम प्रशासन की तरफ से हमें कोई सुविधा, किराया या खाने-पीने का सामान नहीं मिलता. यहां तक कि प्रैक्टिस के लिए टारगेट बोर्ड भी हम खिलाड़ियों ने खुद पैसे जमा करके मंगवाए हैं. मैंने राज्य स्तर पर तीन पदक जीते हैं. एक स्वर्ण और दो कांस्य. यह मेरा पहला नेशनल टूर्नामेंट होगा. हम दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर तथा परिवार के सहयोग से अपना खर्च चला रहे हैं.

रिकॉर्ड बनाम ग्राउंड रियलिटी
रिकॉर्ड बनाम ग्राउंड रियलिटी (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रोत्साहन राशि का भुगतान: ​गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन राशि के लिए चक्कर काट रहे खिलाड़ी ​ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता 2024-25 में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दानिश चौहान ने प्रशासनिक उपेक्षा पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 25 में पंजाब में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में मैंने व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन लंबे समय बाद भी न तो मुझे खेल प्रमाण पत्र मिला है और न ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है.

नियमानुसार गोल्ड मेडल के लिए लगभग ₹51,000 की पुरस्कार राशि दी जानी चाहिए, जिसके लिए मैं लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूं. मैं खतौली (लावड़ रोड) स्थित अपने गांव से रोजाना 30-35 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस करने के लिए आता हूं.

मेरठ को 'स्पोर्ट्स सिटी' माना जाता है, इसके बावजूद तीरंदाजी का जरूरी सामान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होता और कोच के जरिए मणिपुर से किट मंगवानी पड़ती है. पहले जो किट ₹5,000 में आती थी, उसकी कीमत अब बढ़कर ₹7,000 से ₹8,000 तक पहुंच गई है.

18 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए ₹2,446 का वार्षिक शुल्क देना पड़ता है. इसके बदले स्टेडियम से केवल मैदान और टारगेट बोर्ड ही उपलब्ध हो पाते हैं, जबकि इससे पहले टारगेट के लिए भी सभी खिलाड़ी आपस में पैसे जमा करके व्यवस्था करते थे.

75 खिलाड़ी सीख रहे जिम्नास्टिक: पिछले 11-12 वर्षों से जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण दे रहीं वरिष्ठ जिम्नास्टिक कोच निर्मला देवी ने बताया कि ढाई साल पहले हुए रिनोवेशन में इतना घटिया काम हुआ कि 6 महीने में ही वुडन फ्लोर टूट गया, जिस पर नए उपकरण स्थापित भी नहीं हो पा रहे हैं. छत से पानी टपकने से हॉल जलमग्न हो जाता है, मैट फटे हैं और हॉरिजॉन्टल बार के नीचे सुरक्षात्मक 'पिट' न होने से खिलाड़ियों के चोट लगने का हमेशा खतरा बना रहता है. उनके पास मौजूदा समय में 75 खिलाड़ी जिम्नास्टिक सीख रहे हैं, जिसमें 70% 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं.

वार्म-अप और स्ट्रेचिंग बेहद जरूरी: खेल सामग्री विक्रेता अक्षत ने बताया कि भारतीय खेल सामान पर जीएसटी और अन्य करों की भारी मार पड़ी है, जिससे व्यापारियों के लिए खिलाड़ियों को रियायती दरों पर सामान देना मुश्किल हो रहा है. इसलिए वह खिलाड़ियों को सस्ता सामान उपलब्ध नहीं करा पा रहे. व्यायाम शिक्षक ललित चौधरी ने बताया कि खिलाड़ियों के सुरक्षित प्रदर्शन के लिए शुरुआत में वार्म-अप और स्ट्रेचिंग बेहद जरूरी है, ताकि हार्टबीट अचानक न बढ़े.

खिलाड़ियों पर खर्च का बोझ
खिलाड़ियों पर खर्च का बोझ (Photo Credit: ETV Bharat)
मेरठ के एक निजी स्कूल में हॉकी कोचिंग दे रहे प्रफुल्ल ने बताया कि सरकारी स्टेडियमों में सुविधाओं और कोच के अकाल के कारण ही खिलाड़ी अब निजी खेल मैदानों और एकेडमियों का रुख कर रहे हैं. स्पोर्ट्स हॉस्टल में सीमित सीटें होने के कारण हर प्रतिभाशाली बच्चे को प्रवेश नहीं मिल पाता. चयनित बच्चों को मिलने वाले आहार भत्ते और चिकित्सा व्यवस्था की हकीकत अक्सर धरातल पर दावों से कमजोर मिलती है.
महिला खिलाड़ियों और छात्राओं के लिए सुरक्षा और हॉस्टल की सीटें बढ़ाने की मांग लंबे समय से हो रही है.जिले के परिषदीय, राजकीय और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में खेल शिक्षा की स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है. अधिकांश शहरी निजी स्कूलों और परिषदीय विद्यालयों में खेलकूद के लिए मानक मैदान ही नहीं हैं.
व्यायाम शिक्षकों के स्वीकृत पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं. स्कूलों में खेल सामग्री की खरीद के लिए आने वाला बजट कागजों में सिमट जाता है. नियमित खेल कक्षाओं के बजाय औपचारिकता पूरी की जाती है. हालांकि, ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं, पर संसाधनों के अभाव में ग्रामीण प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पातीं.

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