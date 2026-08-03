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प्रदूषण शुरु होने के पहले स्कूलों में खेलों के आयोजन बंद कर दिए जाएंगे- दिल्ली सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्रदूषण शुरु होने के पहले स्कूलों में खेल खत्म कर दिया जाएगा. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस बात की जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट को दी. शिक्षा निदेशालय की इस सूचना के बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने प्रदूषण के खतरनाक महीनों में आउटडोर खेल आयोजनों पर रोक की मांग करने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया.

सुनवाई के दौरान शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट को बताया कि इस वर्ष दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स अक्टूबर तक समाप्त हो जाएंगे. दरअसल नाबालिग स्कूली बच्चों के एक समूह ने याचिका दायर कर मांग की थी कि दिल्ली में प्रदूषण वाले पीक महीनों में आउटडोर खेल आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता बच्चों की ओर से पेश वकील श्येल त्रेहान ने कहा कि प्रशासन जोनल, इंटर-जोनल, स्टेट और नेशनल स्तर के आउटडोर खेलों का आयोजन उस समय भी किया जाता है जब दिल्ली का वायु प्रदूषण गंभीर और खतरनाक स्तर पर होता है.

याचिका में कहा गया था कि जाड़े के मौसम में बच्चों को जहरीली हवा में खेल के आयोजनों में हिस्सा लेना पड़ता है जो उनकी शारीरिक क्षमता पर तो असर डालता ही है ये संविधान के अनुच्छेद 21, 21ए का खुला उल्लंघन है. फरवरी में इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील समीर वशिष्ठ ने कहा था कि सालाना खेल कैलेंडर में बदलाव नहीं किया जा सकता.