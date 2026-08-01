टाटा स्टील की जमशेदपुर फुटबाल क्लब बंद, खेल प्रेमियों में निराशा
जमशेदपुर फुटबाल क्लब बंद होने से खेल प्रेमियों में काफी निराशा है.
Published : August 1, 2026 at 4:35 PM IST
जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा संचालित जमशेदपुर फुटबॉल क्लब (JFC) अब किसी तरह का मैच नहीं खेलेगा. इस संदर्भ में क्लब द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है. टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग के चीफ ने बताया कि क्लब बंद होने की सूचना सभी कर्मचारियों को दे दी गई है.
जमशेदपुर फुटबॉल क्लब (JFC) को बंद कर दिया गया है. इस संदर्भ में क्लब द्वारा एक पत्र जारी किया गया है. जिसके तहत यह बताया गया है कि जमशेदपुर फुटबॉल क्लब 2026-27 के इंडियन सुपर लीग (ISL) के किसी भी मैच में भागीदारी नहीं लेगी. इसके अलावा अन्य किसी भी मैच में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब नहीं खेलेगा.
JFC द्वारा क्लब बंद करने के निर्णय की जानकारी ऑल इंडिया फुटबाल फेडरेशन को दे दी गई है. JFC क्लब द्वारा इस संदर्भ में एक लिखित सूचना जारी की गई है. जिसमें कहा गया है कि हम ग्रास रूट लेवल समेत फुटबाल खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे.
टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग के चीफ मुकुल राय चौधरी ने बताया कि JFC बंद करने के निर्णय के बाद सभी खिलाड़ियों को रहने की व्यवस्था की गई है उनका प्रैक्टिस जारी रहेगा. फिलहाल अब किसी प्रतियोगिता में हमारी भागीदारी नहीं होगी. उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में रांची में चल रहे डूरंड कप में JFC अपना पूरा मैच खेलेगा.
जानकारी के मुताबिक ISL मे बने रहने के लिए JFC को 30 जुलाई 2026 फ्रेंचाइजी फीस जमा करना था लेकिन क्लब ने ISL से हटने के निर्णय लिया है. JFC के बंद होने की खबर से जमशेदपुर फुटबाल प्रेमियों में निराशा है.
बता दें कि 9 वर्ष पूर्व जून 2017 में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब JFC की नींव रखी गई थी. भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के उत्साह को देखते हुए JFC की स्थापना की गई. 2021-22 इंडियन सुपर लीग ISL सीजन में लीग शील्ड विजेता रहा है जबकि 2024-25 मे सुपर कप का JFC उपविजेता रहा है.
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