मेरठ में स्पोर्ट्स एज का शुभारंभ; जयंत चौधरी सिंह बोले- खिलाड़ियों का हुनर और कामगारों का कौशल बढ़ाने पर जोर

मेरठ में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फार ग्रोथ एंड एक्सीलेंस (मेरठ स्पोर्ट्सएज) का शुभारंभ किया.

Photo Credit: ETV Bharat
केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी (Photo Credit: ETV Bharat)
मेरठ: कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में शनिवार को केंद्र सरकार के केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सीलेंस (स्पोर्ट्सएज मेरठ) का शुभारंभ किया. खेल उत्पादों के उत्पादन, खिलाड़ियों के हुनर और कामगारों के कौशल को बढ़ाने के लिए ये खास प्रोग्राम होंगे. इसमें अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा सीएसआर लेकर खिलाड़ियों के लिए कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रम और प्रशिक्षण होंगे.

मेरठ से शुरू होगी खेलों में क्रांति: पश्चिमी उत्तरप्रदेश के मेरठ के लिए शनिवार बेहद ही खास था. मेरठ में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत जनप्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्री खिलाड़ी और बॉक्सर बिजेंद्र सिंह समेत कई खिलाड़ियों की मौजूदगी में स्पोर्ट्एज मेरठ कार्यक्रम की शुरुआत की. इस मौके पर उन्होंने बताया कि मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, मेरठ को उनके दादा जी की कर्मभूमि के तौर पर भी सभी जानते हैं.

मेरठ में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी (Video Credit: ETV Bharat)

खेलों की वजह से लाखों लोगों को रोजगार: अब खेलों में क्रांति की भी देश में शुरुआत का शंखनाद यहां से हो वे इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं. जयंत चौधरी ने कहा कि मेरठ ने बड़े बड़े खिलाड़ी दिये हैं. खिलाडियों को बढ़ावा देने और क्योंकि प्रदेश में योगी सरकार ने भी मेरठ के खेल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेरठ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्पोर्ट्स गुड्स को लिया हुआ है. यह बड़ा उद्योग भी है. लाखों लोगों को रोजगार भी देता है.

मेरठ की खेल इंडस्ट्री की अलग पहचान: जयंत चौधरी ने कहा कि एशिया में मेरठ की खेल इंडस्ट्री की अलग पहचान है. ऐसे में इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए प्रयास है. जयंत ने कहा कि वह अपनी पूरी सांसद निधि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में ही निवेश कर रहे हैं. बाकी जनप्रतिनिधि भी पैसा देंगे. हम स्पोर्ट्स एज ग्रुप को फंड देंगे. साथ ही साथ सीएसआर से भी पैसा उनकी पार्टी के दो सांसदों की दस करोड़ रुपये की निधि भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की घोषणा कर चुके हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
मेरठ को भारत का मॉडल स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी (Photo Credit: ETV Bharat)

गांवों में संसाधनों के अभाव: केंद्रीय कौशल विकास मंत्री ने कहा कि यह निधि छोटी सी बूंद भर है. गांवों में संसाधनों के अभाव हैं. Fस प्रकार से खेल के मैदान और बाकी जरूरत के लिए निर्माण होने चाहिए. उसके लिए काम काम किया जा रहे हैं. गांव में जो युवा खिलाड़ी निकल रहे हैं, उन्हें पलायन न करना पड़े. वहीं से परफेक्शन के साथ आगे बढ़ सकें, क्योंकि लगातार गांवों से युवा आगे बढ़ रहे हैं. उनका टैलेंट निखारने के लिए पर्याप्त इंतजाम हों, क्योंकि खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं तो उनको और बढ़ावा मिलने की जरूरत है.

खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा: ये कार्यक्रम इस लिए भी किया है कि जो खिलाड़ी हैं उनमें से चिन्हित करके जिन्हें हम अवसर देंगे उन्हें भी पता हो सके कि ये स्पोर्ट्स एज कार्यक्रम क्या है? कैसे उसमे एप्लाई करेगा? कैसे यहां की जो इंडस्ट्री है वह भारत सरकार की जो विभिन्न योजना हैं और राज्य सरकार के जो प्रयास हैं, उनसे जुड़कर वो अपने निर्यात को और बढ़ा सकते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
मेरठ में स्पोर्ट्स ऐज कार्यक्रम का शुभारंभ (Photo Credit: ETV Bharat)

क्रिकेट उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात: केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि मेरठ से क्रिकेट के उत्पादों का तो बड़े पैमाने पर निर्यात होता है, लेकिन अब भी ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिनका मेरठ से निर्यात उस तरह नहीं हो रहा. ऐसे में यहां अगर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनकर देश के बाहर जाएंगे, तो इसमें रिसर्च की भी जरूरत है. चाहे खेल यूनिवर्सिटी हो या फिर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी दोनों विश्वविद्यालयों को भी इस दिशा में काम करना है.

स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री को बढ़ावा: केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि आईटीआई को पीएम सेतु के तौर पर अपग्रेड करने जा रहे हैं. इस तरफ निवेश करेंगे. मेरठ की साकेत आईटीआई को नोडल केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा. यहां भी स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री को ही बढ़ावा मिलेगा. स्पोर्ट्एज सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह एक अभियान है. यह सरकारी योजनाओं, खिलाड़ियों, तकनीकी शिक्षा को एक साथ आपस में जोड़ने का काम करेगा. देशभर में 1,000 आईटीआई संस्थाओं को चिन्हित कर लिया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
मेरठ में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी (Photo Credit: ETV Bharat)

मेरठ में आइटीआई को हब बनाया जाएगा: जयन्त चौधरी ने कहा कि अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हैं, वहां खिलाड़ियों के लिए कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रम और प्रशिक्षण संचालित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. इसके लिए मेरठ में साकेत स्थित आइटीआई को हब बनाया जाएगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले इसी से जोड़े जाएंगे. 2035 तक यहां 40,000 करोड़ के उत्पाद तैयार किये जा सकते हैं. सरकार का प्लान 2047 तक देश में 50 लाख करोड़ तक के खेल उत्पाद तैयार करने का है. इससे 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा.

जल्द ही बड़ी शतरंज प्रतियोगिता होगी: इससे भारत की अर्थव्यवस्था में दो प्रतिशत का योगदान अकेले खेल उद्योग से हो जाएगा. उन्होंने अपने पिता को भी याद किया. वह बोले उन्होंने हाल ही में गोवा में हुई शतरंज चैंपियशिप को देखा. जब छोटे थे तब अपने पिता अजित सिंह के साथ शतरंज खेलते थे. पश्चिम यूपी में लम्बे तगड़े मज़बूत हट्टे कट्टे लोग हैं, पहलवान हैं, सेना फोज पुलिस में जाते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
केंद्रीय मंत्री और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि हमें बदलाव लाना है. शतरंज में भी मेरठ के नौजवान अच्छा कर सकते हैं. उम्मीद है कि जल्द ही बड़ी प्रतियोगिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह के नाम पर यूपी वेस्ट में होगी. हाल ही में प्रदेश के नॉएडा में बॉक्सिंग की विश्व कप प्रतियोगिता हुई. इसमें भारत के महिला पुरुष मुक्केबाजों ने सबसे अधिक पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में देश में होने जा रहे हैं.

SIR को लेकर एक हौवा बनाया गया: SIR को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि बिहार के अंदर SIR को लेकर एक हौवा बनाया गया. सब पर्दाफाश हो गया, शांतिपूर्वक बिहार में मतदान हुआ. लोगों ने सही ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग किया. SIR से डरें नहीं आगे आएं और इसमें पूरी तरह से भाग लें. चुनाव आयोग संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा करें.

Photo Credit: ETV Bharat
खेलों को बढ़ावा देने और खेल उपकरण कंपनियों को आगे बढ़ाने लिए पहल (Photo Credit: ETV Bharat)

अखिलेश यादव के बयान हताशा से भरे: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के वोट काटे जाने के आरोप पर जयंत चौधरी ने कहा कि क्या अब समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी. उनकी बोली से तो ऐसा ही लग रहा है कि अखिलेश ऑलएलडी ही हताश हो गए हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनडीए की टीम मजबूत है. SIR को लेकर की रही रिपोर्टिंग में सावधानी बरतने की जरूरत है. बीएलओ का सुसाइड करना जांच का विषय है.

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि पश्चिमी यूपी में कोई भी साई का सेंटर नहीं है, जिसके बाद साई एक्सपर्ट टीम भी यहां आई और इसको लेकर रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी गई है.

