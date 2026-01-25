ताशकंद दौरे पर बिहार का खेल प्रतिनिधिमंडल, मंत्री श्रेयसी सिंह के नेतृत्व में OCA महासभा में होगी अहम बैठक
बिहार का खेल प्रतिनिधिमंडल इन दिनों ताशकंद दौरे पर है. खेल मंत्री श्रेयसी सिंह इस टीम की अगुवाई कर रही हैं.
Published : January 25, 2026 at 2:29 PM IST
पटना: बिहार के खेल परिदृश्य को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम कदम बढ़ाया है. खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के आधिकारिक दौरे पर है. यह दौरा 24 से 27 जनवरी तक प्रस्तावित है.
ताशकंद दौरे पर बिहार का खेल प्रतिनिधिमंडल: इसका केंद्र बिंदु ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) की 46वीं महासभा है, जो 24 से 29 जनवरी 2026 तक आयोजित हो रही है. इस प्रतिनिधिमंडल में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण और बिहार सरकार के खेल विभाग के सचिव महेन्द्र कुमार शामिल हैं. ऐसे में यह दौरा बिहार को वैश्विक खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है.
खेल विकास पर होगी व्यापक चर्चा: ओसीए महासभा के मंच पर एशिया के विभिन्न देशों के खेल मंत्री, खेल प्रशासक, अंतरराष्ट्रीय खेल संगठनों के प्रतिनिधि और नीति निर्धारक एकत्र होते हैं. ऐसे में बिहार की उपस्थिति राज्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है. इस दौरान विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी और कोच विकास कार्यक्रमों पर सहयोग को लेकर व्यापक चर्चा प्रस्तावित है.
खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रन संकरण ने बताया कि दौरे का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि भारतीय, एशियाई और वैश्विक खेल निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर बिहार में खेल प्रतिभाओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं. राज्य सरकार की मंशा है कि आधुनिक खेल अवसंरचना, वैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए बिहार से अधिक से अधिक ओलंपियन तैयार किए जाएं.
आईओसी अध्यक्ष पीटी उषा भी हैं शामिल: उन्होंने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के मार्गदर्शन में इस आधिकारिक दौरे के दौरान खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की कई महत्वपूर्ण बैठकें प्रस्तावित हैं. इन बैठकों में खेल जगत से जुड़े प्रतिनिधियों, खेल प्रशासकों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ प्रतिभा पहचान और विकास, प्रशिक्षण मॉडल, खेल अवसंरचना को मजबूत करने और दीर्घकालिक रणनीति पर विमर्श होगा.
राज्य सरकार का मानना है कि यदि सही उम्र में प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं का अवसर दिया जाए, तो बिहार खेल के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा सकता है.
यह दौरा भविष्य की ठोस रूपरेखा तैयार करेगा: रवींद्रन संकरण ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्पष्ट संकल्प रहा है. बीते वर्षों में खेल अवसंरचना, छात्रावास, प्रशिक्षण केंद्र और खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर कई योजनाएं शुरू की गई हैं. ताशकंद दौरा इन्हीं प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग से और मजबूत करने का अवसर प्रदान कर रहा है. यह दौरा केवल न सिर्फ वर्तमान योजनाओं तक सीमित न होकर बल्कि भविष्य की एक ठोस रूपरेखा तैयार करने की दिशा में भी अहम है.
खेल प्रेमियों के लिए यह मील का पत्थर: खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने इस दौरे को बिहार के युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए एक मील का पत्थर बताया है. उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल औपचारिक कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं है, बल्कि बिहार की खेल प्रतिभाओं को वैश्विक मंच देने की दिशा में एक ठोस पहल है.
उनका कहना है कि लक्ष्य यही है कि बिहार के हर जिले से ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी निकलें और देश का नाम रोशन करें. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के माध्यम से बिहार को एक उभरते खेल हब के रूप में विकसित करने की योजना है. इसके तहत प्रशिक्षण, कोचिंग, खेल विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्रों में वैश्विक अनुभवों का लाभ राज्य के खिलाड़ियों तक पहुंचाया जाएगा.
भारतीय दूतावास को व्यवस्था समन्वय का जिम्मा: इस पूरे दौरे के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों से आवश्यक राजनीतिक स्वीकृति पहले ही प्राप्त हो चुकी है. ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास दौरे से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं और समन्वय का जिम्मा संभाल रहा है. ऐसे में यह दौरा न केवल बिहार बल्कि देश के खेल भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
