ताशकंद दौरे पर बिहार का खेल प्रतिनिधिमंडल, मंत्री श्रेयसी सिंह के नेतृत्व में OCA महासभा में होगी अहम बैठक

पटना: बिहार के खेल परिदृश्य को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम कदम बढ़ाया है. खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के आधिकारिक दौरे पर है. यह दौरा 24 से 27 जनवरी तक प्रस्तावित है.

ताशकंद दौरे पर बिहार का खेल प्रतिनिधिमंडल: इसका केंद्र बिंदु ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) की 46वीं महासभा है, जो 24 से 29 जनवरी 2026 तक आयोजित हो रही है. इस प्रतिनिधिमंडल में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण और बिहार सरकार के खेल विभाग के सचिव महेन्द्र कुमार शामिल हैं. ऐसे में यह दौरा बिहार को वैश्विक खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है.

खेल विकास पर होगी व्यापक चर्चा: ओसीए महासभा के मंच पर एशिया के विभिन्न देशों के खेल मंत्री, खेल प्रशासक, अंतरराष्ट्रीय खेल संगठनों के प्रतिनिधि और नीति निर्धारक एकत्र होते हैं. ऐसे में बिहार की उपस्थिति राज्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है. इस दौरान विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी और कोच विकास कार्यक्रमों पर सहयोग को लेकर व्यापक चर्चा प्रस्तावित है.

खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रन संकरण ने बताया कि दौरे का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि भारतीय, एशियाई और वैश्विक खेल निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर बिहार में खेल प्रतिभाओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं. राज्य सरकार की मंशा है कि आधुनिक खेल अवसंरचना, वैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए बिहार से अधिक से अधिक ओलंपियन तैयार किए जाएं.

आईओसी अध्यक्ष पीटी उषा भी हैं शामिल: उन्होंने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के मार्गदर्शन में इस आधिकारिक दौरे के दौरान खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की कई महत्वपूर्ण बैठकें प्रस्तावित हैं. इन बैठकों में खेल जगत से जुड़े प्रतिनिधियों, खेल प्रशासकों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ प्रतिभा पहचान और विकास, प्रशिक्षण मॉडल, खेल अवसंरचना को मजबूत करने और दीर्घकालिक रणनीति पर विमर्श होगा.

राज्य सरकार का मानना है कि यदि सही उम्र में प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं का अवसर दिया जाए, तो बिहार खेल के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा सकता है.