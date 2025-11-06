राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी में विवाद, क्रिकेट संचालन अपने हाथ में ले सकती है स्पोर्ट्स काउंसिल

ETV Bharat / state

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी में मतभेदों के चलते स्पोर्ट्स काउंसिल क्रिकेट संचालन अपने हाथ में ले सकती है

Dispute in RCA
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की एडहॉक कमेटी इन दिनों विवादों से गुजर रही है. प्रशासनिक मतभेदों और आपसी तालमेल की कमी ने राज्य के क्रिकेट संचालन को अस्थिर कर दिया है. हालात यह बने कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने रणजी की दो अलग-अलग टीमें बना दीं. एक टीम एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने बनाई, जबकि दूसरी टीम एडहॉक कमेटी के चार सदस्यों धनंजय सिंह खींवसर, पिंकेश जैन, मोहित यादव और आशीष तिवारी ने बना दी. राजस्थान की क्रिकेट में बिगड़ते हालात के बाद राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल निगरानी बनाए हुए है और यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है, तो वह क्रिकेट संचालन अपने हाथ में लेने का निर्णय कर सकती है.

राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन नीरज के. पवन का कहना है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के विवाद की जानकारी उनके पास आई है और सक्षम स्तर पर इसकी जानकारी दे दी गई है. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत के खिलाफ एडहॉक कमेटी के सदस्यों ने स्पोर्ट्स काउंसिल से शिकायत की थी और सदस्यों ने वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था, जिसके बाद नीरज के. पवन ने जांच के आदेश दिए थे. लेकिन जिस अधिकारी को जांच सौंपी गई थी, उसका ट्रांसफर हो गया.

स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन नीरज के. पवन (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: आरसीए में खींचतान: नेता पुत्रों के आने के बाद बना राजनीति का अखाड़ा

इस मसले पर स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन पवन ने कहा कि जैसे ही अधिकारी की नियुक्ति होगी, वैसे ही जांच फिर से शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि आरसीए अपनी आंतरिक समस्याओं को जल्द नहीं सुलझाता, तो वह हस्तक्षेप करने को मजबूर होगी.

पहले भी हुआ था विवाद: इससे पहले भी जब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद की स्थिति थी, तब सरकार के निर्देश पर सीनियर खिलाड़ियों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी कमान स्पोर्ट्स काउंसिल को सौंपी गई थी. एडहॉक कमेटी में बढ़ते मतभेदों ने राजस्थान क्रिकेट को संकट में डाल दिया है, और अगर आरसीए जल्द समाधान नहीं निकालता, तो राज्य के क्रिकेट प्रशासन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

TAGGED:

RAJASTHAN SPORTS COUNCIL
SPORTS COUNCIL CHAIRMAN
CHAIRMAN NEERAJ K PAWAN
DISPUTE IN RCA

