राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी में विवाद, क्रिकेट संचालन अपने हाथ में ले सकती है स्पोर्ट्स काउंसिल

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की एडहॉक कमेटी इन दिनों विवादों से गुजर रही है. प्रशासनिक मतभेदों और आपसी तालमेल की कमी ने राज्य के क्रिकेट संचालन को अस्थिर कर दिया है. हालात यह बने कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने रणजी की दो अलग-अलग टीमें बना दीं. एक टीम एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने बनाई, जबकि दूसरी टीम एडहॉक कमेटी के चार सदस्यों धनंजय सिंह खींवसर, पिंकेश जैन, मोहित यादव और आशीष तिवारी ने बना दी. राजस्थान की क्रिकेट में बिगड़ते हालात के बाद राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल निगरानी बनाए हुए है और यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है, तो वह क्रिकेट संचालन अपने हाथ में लेने का निर्णय कर सकती है.

राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन नीरज के. पवन का कहना है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के विवाद की जानकारी उनके पास आई है और सक्षम स्तर पर इसकी जानकारी दे दी गई है. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत के खिलाफ एडहॉक कमेटी के सदस्यों ने स्पोर्ट्स काउंसिल से शिकायत की थी और सदस्यों ने वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था, जिसके बाद नीरज के. पवन ने जांच के आदेश दिए थे. लेकिन जिस अधिकारी को जांच सौंपी गई थी, उसका ट्रांसफर हो गया.