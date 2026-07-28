विजन 2047 की नींव, खेल हब बनेगा छत्तीसगढ़, प्रतिभा से इंफ्रास्ट्रक्चर तक सरकार का बड़ा विजन
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हो रहा है. प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 28, 2026 at 9:48 AM IST
रायपुर: विकसित छत्तीसगढ़ के विजन 2047 को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र को नई दिशा देने का फैसला किया है. उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक में प्रतिभा खोज, आधुनिक खेल अधोसंरचना, अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोचिंग और गांव-गांव तक खेल संस्कृति विकसित करने पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा.
खेल हब बनाने पर सरकार का फोकस
रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों और प्रशिक्षकों से कहा कि वे नई सोच और स्पष्ट विजन के साथ काम करें. उनका लक्ष्य केवल प्रतियोगिताएं आयोजित करना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को ऐसा राज्य बनाना है जहां खेल प्रतिभाओं को विश्वस्तरीय अवसर मिलें और राज्य खेल हब के रूप में अपनी पहचान बनाए.
कम उम्र में प्रतिभाओं की पहचान होगी
उप मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, पुलिस और वन विभाग सहित सभी खेल आयोजनों में मौजूद रहकर कम उम्र की प्रतिभाओं की पहचान करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की शुरुआती उम्र में पहचान, बेहतर प्रशिक्षण और ग्रूमिंग ही विजन 2047 के लक्ष्य को मजबूती देगी.
हर जिले में मजबूत होगा खेल तंत्र
सरकार ने प्रत्येक जिले में सभी खेलों के संघ गठित करने और उनके पंजीयन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक खिलाड़ियों और खेल संघों को जोड़ने की रणनीति बनाई गई है, ताकि स्थानीय स्तर पर मजबूत खेल संस्कृति विकसित हो सके.
आधुनिक खेल अधोसंरचना पर विशेष जोर
बैठक में निर्माणाधीन स्टेडियम, खेल परिसर और खेल मैदानों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए. अधिकारियों से कहा गया कि सभी निर्माण खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुरूप हों और खेलो इंडिया सेंटरों की सुविधाओं का अधिकतम उपयोग कर खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए.
खिलाड़ियों की प्रोफाइलिंग और विश्वस्तरीय तैयारी
सभी जिला खेल अधिकारियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ-साथ उभरती प्रतिभाओं की विस्तृत प्रोफाइल तैयार करने के निर्देश दिए गए. साथ ही बड़ी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए अनुभवी खिलाड़ियों का सहयोग लेने और प्रतिभाओं को व्यवस्थित रूप से तैयार करने पर जोर दिया गया.
अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे कोच
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रशिक्षकों और खेल अधिकारियों को नई तकनीकों, आधुनिक खेल उपकरणों, अंतरराष्ट्रीय नियमों और वैश्विक मानकों के अनुरूप लगातार खुद को अपडेट रखने के निर्देश दिए. उनका कहना था कि विश्वस्तरीय कोचिंग से ही राज्य के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.
गांव और स्कूल बनेंगे खेल संस्कृति की आधारशिला
सरकार ने स्कूलों में प्रतिदिन खेल का एक पीरियड सुनिश्चित कराने और पंचायतों के माध्यम से गांव-गांव में खेलों का माहौल तैयार करने के निर्देश दिए हैं.उद्देश्य यह है कि जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति विकसित हो और विजन 2047 के तहत छत्तीसगढ़ खेल प्रतिभाओं की नई पहचान बन सके.
विजन 2047 का मजबूत आधार बनेगा खेल क्षेत्र
खेल प्रतिभाओं की समय पर पहचान, आधुनिक अधोसंरचना, प्रशिक्षित कोच, मजबूत खेल संगठन और गांव से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ियों को अवसर देने की यह रणनीति बताती है कि विजन 2047 में खेल क्षेत्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. सरकार का मानना है कि यही प्रयास आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख स्पोर्ट्स हब के रूप में स्थापित करेंगे.