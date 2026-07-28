ETV Bharat / state

स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2026: डिप्टी सीएम ने ज्ञानेश्वरी यादव से वीडियो कॉल पर की बात, 2036 ओलंपिक और मिशन 2047 पर कही बड़ी बात

वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है.

Sports Conclave
2036 ओलंपिक और मिशन 2047 पर जोर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 10:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: रायपुर में पहली बार आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव राज्य के खेल इतिहास में एक नई शुरुआत लेकर आया है. कॉन्क्लेव में देशभर के खेल प्रशासकों, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, विशेषज्ञों, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और खेल संघों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रदेश के खेल भविष्य का रोडमैप तैयार किया गया. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने जहां ग्लासगो से वीडियो कॉल पर कॉमनवेल्थ रजत पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव से बातचीत कर पूरे सभागार को भावुक कर दिया, वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए छत्तीसगढ़ को खेल महाशक्ति बनाने का संकल्प दोहराया.


पहली बार आयोजित हुआ स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव

निजी होटल में आयोजित इस कॉन्क्लेव में देशभर के खेल प्रशासक, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, विशेषज्ञ, नामचीन खिलाड़ी और खेल संघों के पदाधिकारी शामिल हुए. पूरे दिन चले विभिन्न तकनीकी सत्रों में राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने, खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने तथा खेल अधोसंरचना को मजबूत बनाने पर व्यापक मंथन किया गया. इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने किया, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए.

2036 ओलंपिक और मिशन 2047 पर जोर (ETV Bharat)



ग्लासगो से ज्ञानेश्वरी का लाइव जुड़ाव, वीडियो कॉल बना भावुक पल

कॉन्क्लेव का सबसे यादगार पल तब आया जब राजनांदगांव की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ग्लासगो से वीडियो कॉल के जरिए कार्यक्रम से जुड़ीं. कॉमनवेल्थ गेम्स में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीतने वाली ज्ञानेश्वरी को जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया, पूरे सभागार में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और उन्हें बधाई दी. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने ज्ञानेश्वरी को पूरे कॉन्क्लेव और वहां मौजूद देशभर के खेल विशेषज्ञों से रूबरू कराया.

छत्तीसगढ़ में पहली बार इतने बड़े स्तर पर स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव आयोजित होने पर मुझे बहुत खुशी है. इतने बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना और छत्तीसगढ़ का नाम यहां तक पहुंचाना आसान नहीं था. आप सभी के सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से ही यह संभव हो पाया है। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूं: ज्ञानेश्वरी यादव, वेटलिफ्टर और CWG 2026 में सिल्वर मेडल विजेता


2036 ओलंपिक और मिशन 2047 पर छत्तीसगढ़ का विजन

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खेलों को भविष्य की रणनीति के रूप में विकसित करेगा. उन्होंने कहा भारत वर्ष 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए प्रयासरत है, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ को भी प्रधानमंत्री के विजन के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करनी होगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि हम मिशन-2047 को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. यदि भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी मिलती है तो छत्तीसगढ़ इस पूरे अभियान में पीछे नहीं रहेगा. हम चाहते हैं कि प्रदेश के खिलाड़ी भी विश्व स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाएं.



प्राइमरी क्लास से शुरू होगी फिटनेस और खेल संस्कृति

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियां यहां के युवाओं को प्राकृतिक रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है. अब सरकार की योजना है कि प्राथमिक कक्षाओं से ही बच्चों में फिटनेस और खेल संस्कृति विकसित की जाए, ताकि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकें. अरुण साव ने कहा कि हमारी सोच है कि प्राइमरी क्लास से ही बच्चों को फिटनेस और खेल से जोड़ा जाए. यदि बचपन से सही प्रशिक्षण और माहौल मिलेगा तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश को अधिक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी देगा.

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है: विष्णु देव साय, सीएम



पदक विजेताओं के नाम और मिले मेडल

  • निकिता – वेटलिफ्टिंग – स्वर्ण
  • ऋषिका कश्यप – वेटलिफ्टिंग – रजत
  • अनुष्का भगत – तैराकी – रजत
  • लक्ष्मण सोढ़ी – एथलेटिक्स – रजत
  • अभिषेक – एथलेटिक्स – रजत
  • उमेश कुमार – एथलेटिक्स – रजत
  • तिलक बारसेल – एथलेटिक्स – रजत
  • गजेन्द्र ठाकुर – एथलेटिक्स – रजत
  • मनीष कुमार – एथलेटिक्स – कांस्य
  • लक्की बाबू – वेटलिफ्टिंग – कांस्य
  • निखिल खलखो – तैराकी – कांस्य

टीम स्पर्धाएं

  • महिला फुटबॉल टीम – स्वर्ण
  • पुरुष फुटबॉल टीम – रजत
  • पुरुष हॉकी टीम – कांस्य


19 पदकों के साथ चमका छत्तीसगढ़, आदिवासी खिलाड़ियों ने बढ़ाया मान

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ ने कुल 19 पदक अपने नाम किए

  • 3 स्वर्ण
  • 10 रजत
  • 6 कांस्य

बिहार पेपर गैंग के 6 बदमाश रायपुर में गिरफ्तार, आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई

अबूझमाड़ में बारिश से बिगड़े हालात, उफनती नदी को पार कर रहे गांववाले, सालों से कर रहे पुल की मांग

भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की स्थापना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आई चिट्ठी

TAGGED:

2036 OLYMPICS
COMMONWEALTH GAMES
GLASGOW GAMES
CWG 2026
SPORTS CONCLAVE 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.