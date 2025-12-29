जीवन में सफलता का हर मार्ग खेल से होकर गुजरता है, CM योगी ने विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 5:41 PM IST
गोरखपुरः सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूदगी में विधायक खेल स्पर्धा के तहत सोमवार को कबड्डी का फाइनल मैच रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और नीना थापा टीम के बीच खेला गया. जिसमें रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम की टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में जूनियर व सब-जूनियर वर्ग की खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर खेल प्रतिभा का परिचय दिया.
एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबाल, जूडो एवं कुश्ती जैसी प्रतियोगिताएं शामिल रहीं. कुश्ती प्रतियोगिता में शुभम यादव (बिछिया) और अनुराग के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें शुभम यादव ने शानदार जीत दर्ज कर विजेता का खिताब अपने नाम किया. जूनियर व सब-जूनियर वर्ग की खेल प्रतियोगिताओं में सफल हुए खिलाड़ियों को सीएम योगी ने सोमवार को अपने हाथों से पुरस्कृत किया.
जनपद गोरखपुर में माननीय विधायक खेल स्पर्धा-2025 के विजेताओं को पुरस्कार वितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/SBWwcdXdpr— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 29, 2025
अब वार्ड स्तर पर भी होंगी प्रतियोगिताएंः इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि “जीवन में सफलता का हर मार्ग खेल से होकर गुजरता है. खेल न केवल शारीरिक विकास करता है, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करता है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले समय में वार्ड स्तर पर भी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. जिससे ग्रामीण व शहरी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार अच्छे कार्य कर रही है. अब खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि और सम्मान की कोई कमी नहीं है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार में भी सम्मानित पदों पर नौकरी दी जा रही है. ऐसे में खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें तो उनके लिए खेल, सफलता के कई मार्ग खोलते हैं.
स्वस्थ शरीर, खेलकूद व योग क्रियाओं के माध्यम से ही जीवन की सफलताओं का मार्ग प्राप्त होता है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 29, 2025
आज जनपद गोरखपुर में आयोजित माननीय विधायक खेल स्पर्धा-2025 में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।
सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को हृदय से… pic.twitter.com/6BZU6ePXVN
कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष के निधन पर जताया शोकः वहीं, सीएम योगी सोमवार को ही बुढ़िया बारी स्थित उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष और पूर्वोत्तर रेलवे के सेवानिवृत्त चीफ टीटीआई, स्व. सुशील कुमार यादव के पैतृक आवास पहुंचे. उन्होंने दिवंगत सुशील यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवारजनों से भेंट कर इस असहनीय दुःख की घड़ी में ढांढस बंधाया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कबड्डी के क्षेत्र में सुशील यादव का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा. उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन, परिश्रम और समर्पण के साथ खेल एवं समाज की सेवा की, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ हर संभव सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगी. सुशील कुमार यादव गोरखनाथ मंदिर से पीढ़ियों से जुड़े प्रतिष्ठित परिवार से थे. ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज, ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ और वर्तमान पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस परिवार पर सदैव आशीर्वाद रहा है.
