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राष्ट्रीय खेल दिवस पर रांची और डे-बोर्डिंग सेंटरों में होंगी खेल प्रतियोगिताएं, कैश अवार्ड पर भी मंथन

राष्ट्रीय खेल दिवस पर रांची के साथ-साथ राज्यभर में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इसको लेकर तैयारी अंतिम चरण में है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2026 at 4:21 PM IST

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रांचीः 29 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के साथ-साथ राज्य के तमाम डे-बोर्डिंग सेंटरों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर खेल विभाग और खेल निदेशालय तैयारियों में जुट गया है.

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रांची और राज्य के विभिन्न डे-बोर्डिंग सेंटरों में खिलाड़ियों के लिए खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन समेत कई अन्य खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराने के साथ युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना है.

खेलकूद युवा कार्य निदेशालय के उपनिदेशक निर्भय कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

खिलाड़ियों के लिए कैश अवार्ड पर मंथन

इधर, विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाने वाले कैश अवार्ड को लेकर भी खेल विभाग में मंथन जारी है. इसी सिलसिले में खेल निदेशालय में विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में खिलाड़ियों की उपलब्धियों और प्राप्त आवेदनों पर विचार-विमर्श किया गया.

उप खेल निदेशक ने दी जानकारी

मौके पर उप खेल निदेशक निर्भय कुमार ने बताया कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को रांची समेत राज्य के तमाम डे-बोर्डिंग सेंटरों में कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.इनमें हॉकी, फुटबॉल, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन सहित अन्य खेल शामिल हैं. उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के कैश अवार्ड से जुड़े आवेदनों पर भी खेल संघों के साथ चर्चा की जा रही है और खिलाड़ियों की उपलब्धियों के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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