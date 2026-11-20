मटका दौड़, गेड़ी दौड़ और गुलेल प्रतियोगिता बनी आकर्षणः पारंपरिक खेलों के साथ फुटबॉल, तीरंदाजी, वॉलीबॉल और हॉकी का भी आयोजन
वर्ष 2026 के स्थापना दिवस पखवाड़े के दौरान झारखंड में पारंपरिक और आधुनिक खेलों का उत्सव. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 20, 2026 at 5:49 PM IST
रांचीः झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा 2026 के अवसर पर खेलों के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक पहचान और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन में पारंपरिक खेलों के साथ आधुनिक खेलों को भी शामिल किया गया है.
आयोजन में गुलेल, मटका दौड़, गेड़ी दौड़ और भागा दौड़
प्रतियोगिताओं के जरिए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है. आयोजन में गुलेल, मटका दौड़, गेड़ी दौड़ और भागा दौड़ जैसी पारंपरिक प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र हैं. वहीं फुटबॉल, तीरंदाजी, वॉलीबॉल और हॉकी जैसी खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं.
कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई
झारखंड की पहचान उसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक खेलों से भी जुड़ी रही है. गेड़ी दौड़ और मटका दौड़ जैसे खेल ग्रामीण जीवन और स्थानीय परंपराओं का हिस्सा रहे हैं. ऐसे खेलों को स्थापना दिवस के आयोजन में शामिल करने का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी पारंपरिक खेल संस्कृति से जोड़ना भी है. वहीं तीरंदाजी जैसे खेलों के जरिए झारखंड की खेल प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है. राज्य के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. ऐसे में इस तरह के आयोजनों द्वारा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है.
खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का अवसर
जिला खेल पदाधिकारी ने कहा कि झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर खेल पखवाड़ा के तहत इस तरह के आयोजन का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिताएं कराना नहीं है, बल्कि राज्य की पारंपरिक खेल संस्कृति को संरक्षित करना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना भी है. पारंपरिक खेलों के साथ फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और तीरंदाजी को शामिल किया गया है, ताकि अलग-अलग खेलों में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके. खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है.
इस आयोजन में पारंपरिक खेलों और आधुनिक खेलों का मेल झारखंड की खेल संस्कृति की विविधता को दर्शाता है. स्थापना दिवस के अवसर पर खेल गतिविधियों के जरिए राज्य की प्रतिभाओं को एक मंच देने और खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.
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