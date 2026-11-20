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मटका दौड़, गेड़ी दौड़ और गुलेल प्रतियोगिता बनी आकर्षणः पारंपरिक खेलों के साथ फुटबॉल, तीरंदाजी, वॉलीबॉल और हॉकी का भी आयोजन

झारखंड में पारंपरिक और आधुनिक खेलों का उत्सव ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा 2026 के अवसर पर खेलों के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक पहचान और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन में पारंपरिक खेलों के साथ आधुनिक खेलों को भी शामिल किया गया है.

आयोजन में गुलेल, मटका दौड़, गेड़ी दौड़ और भागा दौड़