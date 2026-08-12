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बिहार के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ओलंपिक मानकों के अनुरूप विकसित होगी Sports City

पटना: राजधानी पटना के विस्तार और आधुनिक शहरी विकास की दिशा में प्रस्तावित पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में खेल सुविधाओं का बड़ा केंद्र विकसित करने की तैयारी है. टाउनशिप की समेकित योजना में खेल गतिविधियों और खेल अवसंरचना के लिए कुल 651 एकड़ क्षेत्र निर्धारित किया गया है. इसमें स्पोर्ट्स सिटी, गोल्फ कोर्स और आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाने का प्रस्ताव है.

225 एकड़ में बनेगी स्पोर्ट्स सिटी: नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बैठक हुई. बैठक में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी मौजूद रहीं. इस दौरान पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में प्रस्तावित स्पोर्ट्स सिटी और अन्य खेल सुविधाओं के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. इस बैठक में खेल विभाग और नगर विकास विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे.

"योजना के मुताबिक करीब 225 एकड़ क्षेत्र में स्पोर्ट्स सिटी विकसित की जाएगी. यहां अलग-अलग खेलों के प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने पर जोर रहेगा. खिलाड़ियों को अभ्यास, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराने की योजना है."- नीतीश मिश्रा,नगर विकास मंत्री, बिहार

187 एकड़ में गोल्फ कोर्स: इस टाउनशिप की योजना में करीब 187 एकड़ क्षेत्र गोल्फ कोर्स के लिए प्रस्तावित है. इसके अलावा 239 एकड़ में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना है. इस कॉम्प्लेक्स में अलग-अलग खेल गतिविधियों के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा.

नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, पाटलिपुत्र टाउनशिप को विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं का केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. राज्य के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.

ओलंपिक मानकों के अनुरूप विकसित होंगी सुविधाएं: खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को आधुनिक शहरी सुविधाओं के साथ विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना से लैस किया जाना चाहिए. प्रस्तावित खेल सुविधाओं को ओलंपिक मानकों के अनुरूप विकसित करने पर जोर दिया जाएगा.