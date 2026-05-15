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बीकानेर को मिलेगी बड़ी सौगात: MGSU परिसर में स्थापित होगा भारतीय खेल प्राधिकरण का एक्सीलेंस सेंटर

साई के एक्सीलेंस सेंटर से बीकानेर सहित संभाग के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा.

Maharaja Ganga Singh University
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 8:58 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर: जिले और संभाग के खिलाड़ियों के लिए खेल क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है. केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के प्रयासों से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय (एमजीएसयू) परिसर में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा. इससे बीकानेर के खिलाड़ियों को अब राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं अपने ही शहर में उपलब्ध हो सकेंगी.

किया दौरा, जानी हकीकत: शुक्रवार को भारतीय खेल प्राधिकरण की उच्चस्तरीय टीम ने विश्वविद्यालय परिसर का दौरा कर वहां उपलब्ध खेल सुविधाओं का निरीक्षण किया. टीम ने आधुनिक इण्डोर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, साइकिल वैलोड्रम तथा मेजर किशन सिंह शूटिंग रेंज का अवलोकन किया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विश्वविद्यालय में विकसित खेल व्यवस्था को बेहतर बताते हुए इसे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त बताया.

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प्रतिभाओं को मिलेगा बेहतर अवसर: अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी कोच अनिल जोशी ने इस कदम पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम के ये प्रयास बीकानेर में खिलाड़ियों की फैक्ट्री के रूप में सामने आएंगे. एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना के बाद यहां खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग, खेल विज्ञान आधारित प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे बीकानेर सहित संभाग के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा.

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सुविधाएं करवाई जाएंगी उपलब्ध: भारतीय खेल प्राधिकरण युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत स्वायत्त संस्था है, जो देशभर में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करती है. SAI के माध्यम से देश में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जहां खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, फिटनेस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी और रिहैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.

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मिलेगा विशेष माहौल: प्राधिकरण द्वारा संचालित टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) के तहत शीर्ष खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, विदेशी प्रशिक्षण और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं. वहीं खेलो इंडिया योजना के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. चयनित खिलाड़ियों के लिए आवास, भोजन और शिक्षा की व्यवस्था भी निशुल्क की जाती है. महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष हॉस्टल, महिला कोच और स्वास्थ्य निगरानी की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं. वहीं दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र और विशेष उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं. खेल विज्ञान और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

बीकानेर का होगा नाम: बीकानेर में एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को क्षेत्र के खेल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी अपने क्षेत्र में ही संभव हो सकेगी. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से आने वाले वर्षों में बीकानेर से बड़ी संख्या में खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगे.

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