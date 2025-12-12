ETV Bharat / state

बस्तर ओलंपिक से मिली उम्मीदों को नई उड़ान, पुनर्वास और स्किल डेवलेपमेंट बना बदलाव का साथी

बस्तर ओलंपिक के सफल आयोजन ने छत्तीसगढ़ की अलग तस्वीर सामने लाई है.लाल आतंक की खामोशी में डूबा बस्तर अब उजाले में चहकने लगा है.

बस्तर ओलंपिक भर रहा उम्मीदों के कई रंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
December 12, 2025

रायपुर/बस्तर : पकड़ो पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए, पकड़ लो छोड़ना नहीं है. कभी दंतेवाड़ा में यह आवाज लोगों को डराती थी, लेकिन अब ये आवाज लोगों के भीतर रोमांच पैदा कर रही है. बस्तर ओलंपिक में खेल रहे खिलाड़ियों के मुंह से जब यह आवाज निकलती है तो लोगों की तालियां बजती हैं. कभी पकड़ो जाने ना पाए, जैसी आवाज सुनकर लोग घरों में छिप जाते थे. लेकिन अब बदलाव की बयार पूरे बस्तर अंचल के गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक बह रही है. बदलते बस्तर की ये कहानी छत्तीसगढ़ से मिटते नक्सलवाद का एक बड़ा स्वरूप कहा जा सकता है, जिस बदलाव की तरफ छत्तीसगढ़ बढ़ चला है.

छत्तीसगढ़ के बदलते बस्तर की कहानी बस्तर ओलंपिक

बस्तर ओलंपिक केवल छत्तीसगढ़ के लिए खेल नहीं छत्तीसगढ़ के बदलते माहौल की एक कहानी है सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर ओलंपिक में इस बार वह लोग भी शामिल हैं जो लोग कभी संविधान के मुख्य धारा को मानते ही नहीं थे. बूस्ट ओलंपिक में इस बार 121 गांव जुड़े हैं जिसमें सिलकरा, लेखपाल और जोनागुड़ा जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल है.

बस्तर ओलंपिक से मिली उम्मीदों को नई उड़ान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गृहमंत्री अमित शाह समापन समारोह में करेंगे शिरकत

बस्तर ओलंपिक 2025 का समापन 13 दिसंबर को होगा, इसके समापन समारोह में भारत के गृहमंत्री अमित शाह आ रहे हैं. भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के दौर में इस बार सबसे खास बात यह होगी कि जो लोग भारत सरकार के संविधान के निर्देश की अवहेलना कर बंदूक उठा टहलते थे. वैसे 240 आत्मसमर्पित माओवादी बस्तर ओलंपिक में शामिल होकर अपने खेल का हुनर दिखाएंगे. लोकतंत्र की इससे बेहतर तस्वीर बस्तर में नहीं तैयार हो सकती है, जो बस्तर ओलंपिक ने तैयार कर दिया है.

बस्तर ओलंपिक के खिलाड़ियों का प्रदर्शन है उम्दा

निश्चित तौर पर बस्तर के बदलाव की एक बहुत बड़ी कहानी इस खेल से शुरू हुई है जो नक्सली के समूल नाश की सबसे बड़ी परिभाषा को गढ़ रही है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक 2024 में कई खिलाड़ी उभर कर सामने आए थे और उनका प्रदर्शन अब विश्व स्तरीय हो रहा है. बस्तर ओलंपिक 2025 में पहली बार 121 नए गांव जुड़े हैं. साथ ही 240 आत्मसमर्पित नक्सली भी इस खेल में शामिल हुए हैं. माओवादी हिंसा से प्रभावित 14 दिव्यांग खिलाड़ी भी मैदान में उतरे हैं,ये सभी चीजें मिलकर लोगों को नई प्रेरणा दे रही हैं.

बस्तर ओलंपिक के समापन पर आएंगे अमित शाह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सल खात्मे की डेडलाइन से पहले बड़ा संदेश

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंच से बस्तर ओलंपिक की तारीफ कर चुके हैं. मोदी ने अपने मन की बात में भी बस्तर ओलंपिक की बात कही थी. साथ ही लाल किले के प्राचीर से भी बस्तर ओलंपिक की सराहना हुई है. डिप्टी सीएम ने कहा कि बस्तर ओलंपिक के समापन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ से नक्सली समाप्ति की डेडलाइन 31 मार्च 2026 से पहले ही खत्म होते नक्सलवाद के मूल स्वरूप का एक उदाहरण होगा.

सरकार के 2 साल की समीक्षा

छत्तीसगढ़ में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज के 2 साल पूरे हो रहे हैं. 13 दिसंबर 2025 को वर्तमान सरकार 2 साल पूरे करेगी. इस अवसर पर 13 दिसंबर को अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. बस्तर ओलंपिक के समापन में शामिल होने के लिए आ रहे अमित शाह निश्चित तौर पर बस्तर ओलंपिक समापन में लोगों का हौसला बढ़ाएंगे लेकिन माना ये भी जा रहा है कि अमित शाह सरकार के 2 साल के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे और आगे की योजना और रणनीति को लेकर नेताओं के साथ बैठक कर दिशा निर्देश भी देंगे.

