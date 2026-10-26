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5 से 15 साल के बच्चों का होगा फिटनेस टेस्ट, खेल मंत्री राठौड़ बोले- प्रतिभाओं को तलाश कर जिला स्तर तक लाएगा खेल विभाग

खेल की प्रैक्टिस करते खिलाड़ी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए खेल विभाग 'खेलो राजस्थान' का आयोजन करने जा रहा है. खास बात यह है कि बच्चों को स्कूल स्तर से ही खेलों के लिए तैयार किया जाएगा. खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया- राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इसका आयोजन योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा. इसके तहत करीब 12 से 13 खेलों का चरणबद्ध आयोजन होगा. पहले चरण में तीन से चार खेल करवाए जाएंगे. इसके बाद अंतराल रखते हुए अगले खेल आयोजित किए जाएंगे, ताकि प्रत्येक खेल पर फोकस किया जा सके और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले.