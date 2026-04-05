ETV Bharat / state

कद्दू और नेनुआ का स्पंज बन सकता है बड़ा रोजगार का साधन, ऑनलाइन बाजार में बड़ी मांग, कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित करने की योजना

पलामूः कद्दू और नेनुआ जैसी लतर (बेल) वाली सब्जी के स्पंज को लोग बेकार समझ कर फेंक देते हैं. अब यही स्पंज रोजगार का जरिया बनेगा. इस स्पंज से लूफा तैयार किया जाएगा. दरअसल लूफा का इस्तेमाल स्पंज की तरह होता है, जिससे शरीर को साफ किया जाता है. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके में स्पंज से तैयार लूफा को कुटीर उद्योग के रूप में विकसित करने की योजना है.

झारखंड सरकार की तरफ से पलामू, गढ़वा एवं लातेहार की महिलाओं को लूफा बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. पलामू टाइगर रिजर्व, 'हुनर से रोजगार' अभियान के तहत पलामू, गढ़वा एवं लातेहार की महिलाओं और लड़कियों को लूफा बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है. लूफा का कारोबार रोजगार का एक बड़ा जरिया बन सकता है. लूफा के कारोबार के लिए पलामू टाइगर रिजर्व ने योजना भी तैयार की है. पलामू टाइगर रिजर्व के पर्यटकों को एक किट दिया जाएगा जिसमें हैंडमेड लूफा होगा.

जानकारी देतीं ट्रेनिंग नोडल अधिकारी और अन्य (Etv Bharat)

पलामू में कद्दू और नेनुआ का होता है उत्पादन, तैयार होगा हर्बल लूफा

पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके में बड़े पैमाने पर कद्दू और नेनुआ जैसी लतर वाले सब्जी का उत्पादन होता है. लोग अक्सर इसे बेकार समझ कर फेंक देते हैं. लेकिन इसी नेनुआ और लौकी के स्पंज से हर्बल तैयार हो सकता है. लौकी और नेनुआ के स्पंज को सिर्फ गीला कर साफ कर देना है और मनपसंद आकार में धागे से सिलाई कर देनी है. बाकी इसमें किसी भी प्रकार की अन्य लागत नहीं है. स्पंज को शेप देने के बाद डिजाइनर लूफा तैयार हो जाता है.