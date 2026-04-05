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कद्दू और नेनुआ का स्पंज बन सकता है बड़ा रोजगार का साधन, ऑनलाइन बाजार में बड़ी मांग, कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित करने की योजना

लोग कद्दू और तुरई जैसी सब्जियों के स्पंज को बेकार समझकर फेंक देते हैं, मगर अब ये स्पंज रोजगार का जरिया बनेंगे.

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सब्जियों के स्पंज से लूफा बनाने की तैयारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 5, 2026 at 5:52 PM IST

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पलामूः कद्दू और नेनुआ जैसी लतर (बेल) वाली सब्जी के स्पंज को लोग बेकार समझ कर फेंक देते हैं. अब यही स्पंज रोजगार का जरिया बनेगा. इस स्पंज से लूफा तैयार किया जाएगा. दरअसल लूफा का इस्तेमाल स्पंज की तरह होता है, जिससे शरीर को साफ किया जाता है. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके में स्पंज से तैयार लूफा को कुटीर उद्योग के रूप में विकसित करने की योजना है.

झारखंड सरकार की तरफ से पलामू, गढ़वा एवं लातेहार की महिलाओं को लूफा बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. पलामू टाइगर रिजर्व, 'हुनर से रोजगार' अभियान के तहत पलामू, गढ़वा एवं लातेहार की महिलाओं और लड़कियों को लूफा बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है. लूफा का कारोबार रोजगार का एक बड़ा जरिया बन सकता है. लूफा के कारोबार के लिए पलामू टाइगर रिजर्व ने योजना भी तैयार की है. पलामू टाइगर रिजर्व के पर्यटकों को एक किट दिया जाएगा जिसमें हैंडमेड लूफा होगा.

जानकारी देतीं ट्रेनिंग नोडल अधिकारी और अन्य (Etv Bharat)

पलामू में कद्दू और नेनुआ का होता है उत्पादन, तैयार होगा हर्बल लूफा

पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके में बड़े पैमाने पर कद्दू और नेनुआ जैसी लतर वाले सब्जी का उत्पादन होता है. लोग अक्सर इसे बेकार समझ कर फेंक देते हैं. लेकिन इसी नेनुआ और लौकी के स्पंज से हर्बल तैयार हो सकता है. लौकी और नेनुआ के स्पंज को सिर्फ गीला कर साफ कर देना है और मनपसंद आकार में धागे से सिलाई कर देनी है. बाकी इसमें किसी भी प्रकार की अन्य लागत नहीं है. स्पंज को शेप देने के बाद डिजाइनर लूफा तैयार हो जाता है.

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नेनुआ से बना स्पंज (ETV Bharat)

एक तरह से लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की योजना है. पलामू के इलाके में हर घर में कॉमन बात है जहां लतर वाली सब्जी का उत्पादन होता है. इसी से निकले हुए स्पंज से लूफा तैयार कर उद्योग के रूप में विकसित करना है. इलाके के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जा रही है. बाजार में इसकी काफी मांग है इसका इस्तेमाल स्क्रब के रूप में होता है. नैनी मधु, ट्रेनिंग नोडल, पीटीआर

लूफा को पहले पानी में भिगोया जाता है, उसके बाद उसके छिलके निकाल लिए जाते हैं. जिस शेप में इसे बनाना होता है, उसी शेप में इसकी सिलाई की जाती है.- तुलसी पवार, ट्रेनर

ऑनलाइन बाजार में लूफा की काफी मांग

ऑनलाइन बाजार में लूफा की काफी मांग है. हर्बल लूफा जो कद्दू और नेनुआ जैसी सब्जी से तैयार होता है, उसकी ऑनलाइन बाजार में काफी उंची कीमत मिलती है. ट्रेनिंग देने वाली लड़कियां भी लूफा बनाने के बाद ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़ेंगी और इसका कारोबार करेंगी. सबसे पहले पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में आने वाले पर्यटकों को इसे बेचा जाएगा. सरकार के उन एजेंसियों के माध्यम से हर्बल लूफा को बाजारों में भी भेजा जाना है.

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लूफा से विभिन्न अकार के सामान (Etv Bharat)

पहले इसे फेंक देते थे, लेकिन अब सफाई और सिलाई कर के लूफा तैयार कर रहे हैं. इसे स्थानीय भाषा में हमलोग चोपा, सन आदि बोलते हैं. अब इससे फायदा होगा- निशा कुमारी

नेनुआ आदि को कोई भी शेप देकर इसे तैयार किया जा सकता है, ऑनलाइन मार्केट में इसकी काफी मांग है. ट्रेनिंग लेने के बाद में अन्य लड़कियों को भी ट्रेनिंग देंग और इसे मार्केटिंग के रूप में डेवलप करेंगे.- रानी

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