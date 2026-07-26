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'छात्रों की लड़ाई जारी रहेगी'; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP की अगली रणनीति पर बोले प्रवक्ता दीपक बालियान

दीपक बालियान ने कहा कि छात्रों की आवाज लंबे समय तक दबाने की कोशिश हुई, लेकिन संगठन इसे जवाबदेही तय होने की शुरुआत मानता है.

सीजेपी प्रवक्ता दीपक बालियान
सीजेपी प्रवक्ता दीपक बालियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 26, 2026 at 5:00 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने इसे छात्रों के लंबे संघर्ष की बड़ी जीत बताया है. हालांकि संगठन ने फिलहाल आंदोलन समाप्त कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि छात्रों के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. CJP के प्रवक्ता दीपक बालियान ने कहा कि डेढ़ महीने तक लगातार आंदोलन करने के बाद फिलहाल सभी कार्यकर्ता अपने-अपने घर जाएंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे और आराम करेंगे. इसके बाद संगठन बैठकर आगे की रणनीति तय करेगा.

फिलहाल कोई नई रणनीति नहीं: दीपक बालियान ने बताया कि पिछले करीब डेढ़ महीने से संगठन के कार्यकर्ता लगातार जंतर-मंतर पर आंदोलन में जुटे रहे. दिन-रात धरना, प्रदर्शन और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहने के कारण सभी शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थक चुके हैं. उन्होंने कहा, "अभी हमने आगे की कोई रणनीति तय नहीं की है. फिलहाल सभी अपने-अपने घर जाएंगे, कुछ दिन परिवार के साथ रहेंगे और आराम करेंगे. उसके बाद आगे क्या करना है, इस पर विचार होगा."

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जवाबदेही की शुरुआत: पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपक बालियान ने कहा कि संगठन इसे जवाबदेही तय होने की शुरुआत मानता है. छात्रों की आवाज लंबे समय तक दबाने की कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार सरकार को फैसला लेना पड़ा. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में जो गंभीर घटनाएं हुईं और जिनमें छात्रों की जान गई, उनके लिए जिम्मेदारी तय होना जरूरी था. उन्होंने कहा, "हम मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जवाबदेही की शुरुआत है. अब उम्मीद है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में गंभीर कदम उठाए जाएंगे."

नए शिक्षा मंत्री से क्या है उम्मीद: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रह्लाद जोशी से CJP ने कई उम्मीदें जताई. दीपक बालियान ने कहा कि नए मंत्री को शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं पर प्रभावी निगरानी रखनी चाहिए, जिससे भविष्य में परीक्षा संबंधी गड़बड़ियां और छात्रों के साथ अन्याय जैसी घटनाएं दोबारा न हों. उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे किसी भी छात्र को अपनी जान गंवानी न पड़े और युवाओं का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर कायम रहे.

डेढ़ महीने बाद घर लौटेंगे: दीपक बालियान ने बताया कि वह जून महीने से लगातार दिल्ली में आंदोलन का हिस्सा बने हुए थे. इस दौरान परिवार से केवल फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन घर जाने का समय नहीं मिला. परिवार बार-बार घर आने के लिए कहता था, लेकिन आंदोलन की जिम्मेदारियों के कारण जाना संभव नहीं था. अब आंदोलन समाप्त होने के बाद परिवार भी उनके लौटने का इंतजार कर रहा है. घरवालों ने हमेशा हमारा साथ दिया. वह समझते थे कि हम किस मकसद के लिए यहां हैं. अब उनसे मिलने का समय मिलेगा.

शुरुआत में डर था, लेकिन समर्थन मिला: आंदोलन के दौरान सामने आई चुनौतियों को याद करते हुए दीपक बालियान ने कहा कि शुरुआत में माहौल ऐसा था कि लोग खुलकर सवाल पूछने से भी डरते थे. डर तो था, लेकिन हमें भरोसा था कि अगर देश की जनता हमारे साथ खड़ी हुई तो यह डर खत्म हो जाएगा. धीरे-धीरे लोगों का समर्थन बढ़ता गया और फिर हमें लगा कि हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं. देशभर से मिले समर्थन ने आंदोलन को मजबूती दी और कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार बढ़ाया.

आंदोलन खत्म हुआ है, लेकिन मुद्दा नहीं: आगे की रणनीति पर पूछे गए सवाल के जवाब में दीपक बालियान ने कहा कि जंतर-मंतर का आंदोलन समाप्त हो गया है, लेकिन छात्रों के हितों की लड़ाई जारी रहेगी. अगर भविष्य में शिक्षा व्यवस्था में फिर किसी तरह की अनियमितता, पेपर लीक या छात्रों के साथ अन्याय जैसी घटनाएं होती हैं, तो CJP फिर से मैदान में उतरकर आवाज उठाएगी. यह आंदोलन यहां खत्म हुआ है, लेकिन छात्रों के मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं. जहां भी जरूरत पड़ेगी, हम फिर आवाज उठाएंगे.

अभिजीत दीपके का इलाज जारी: आंदोलन के दौरान CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें टाइफाइड हो गया था. दीपक बालियान ने बताया कि फिलहाल उनका इलाज जारी है. अभिजीत अस्पताल में भर्ती नहीं हैं, बल्कि अपने एक मित्र के घर पर रहकर डॉक्टरों की निगरानी में उपचार ले रहे हैं और धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहा हैं.

सोनम वांगचुक से लगातार संपर्क: दीपक बालियान ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से लगातार बातचीत हो रही है. सोनम वांगचुक ने आंदोलन की सफलता पर बधाई दी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया. बालियान ने कहा कि पिछली बातचीत तक सोनम वांगचुक अस्पताल में ही थे. हालांकि, उन्हें कब छुट्टी मिलेगी, इसकी जानकारी फिलहाल उनके पास नहीं है.

राजस्थान के अलवर से हैं दीपक बालियान: बातचीत के दौरान दीपक बालियान ने बताया कि वह राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले हैं. लंबे समय बाद घर लौटने और परिवार के साथ समय बिताने का उन्हें बेसब्री से इंतजार है.

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