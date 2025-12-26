ETV Bharat / state

क्या जल्द RLM को तोड़ देगी BJP? उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

रोहतास: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री व आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. कुशवाहा की पार्टी में भगदड़ की स्थिति बन गई है. ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है.

RLM में भगदड़ पर उपेंद्र कुशवाहा ने तोड़ी चुप्पी: दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है. रोहतास में कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी में किसी प्रकार की टूट का कोई सवाल ही नहीं है. उन्होंने पत्रकारों को नसीहत देते हुए कहा कि आपके पास वाजिब सवाल ही नहीं है, जिसका जवाब दिया जाए.

मीडिया पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

"सूत उठकर चले आए हैं. क्या फालतू फालतू का सवाल कर रहे हैं. आप लोगों के पास कोई सवाल ही नहीं है. अरे भाई यह कैसा सवाल है. कोई सवाल हो तो इसका जवाब दिया जाए."- उपेंद्र कुशवाहा,राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

'बेवजह पूछे जा रहे सवाल'- कुशवाहा: बता दें कि दो दिन पहले पटना में आयोजित दल के लिट्टी पार्टी में उनके तीन विधायक के शामिल नहीं होने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब देते हुए कहा कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है. जिसके बारे में चर्चा किया जाए. उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट के सवाल को ही खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह के सवाल बेवजह पूछे जा रहे हैं.

टूट की खबरों का खंडन: उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी में किसी प्रकार की टूट एवं विधायकों के असंतोष को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. बता दें कि सासाराम के परिषद में वह आम लोगों से मुलाकात कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह बातें कही हैं.