क्या जल्द RLM को तोड़ देगी BJP? उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार तोड़ी चुप्पी
उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएम के भीतर मची भगदड़ के सवाल पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस तरह के सवाल बेवजह पूछे जा रहे हैं.
Published : December 26, 2025 at 3:33 PM IST
रोहतास: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री व आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. कुशवाहा की पार्टी में भगदड़ की स्थिति बन गई है. ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है.
RLM में भगदड़ पर उपेंद्र कुशवाहा ने तोड़ी चुप्पी: दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है. रोहतास में कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी में किसी प्रकार की टूट का कोई सवाल ही नहीं है. उन्होंने पत्रकारों को नसीहत देते हुए कहा कि आपके पास वाजिब सवाल ही नहीं है, जिसका जवाब दिया जाए.
"सूत उठकर चले आए हैं. क्या फालतू फालतू का सवाल कर रहे हैं. आप लोगों के पास कोई सवाल ही नहीं है. अरे भाई यह कैसा सवाल है. कोई सवाल हो तो इसका जवाब दिया जाए."- उपेंद्र कुशवाहा,राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा
'बेवजह पूछे जा रहे सवाल'- कुशवाहा: बता दें कि दो दिन पहले पटना में आयोजित दल के लिट्टी पार्टी में उनके तीन विधायक के शामिल नहीं होने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब देते हुए कहा कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है. जिसके बारे में चर्चा किया जाए. उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट के सवाल को ही खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह के सवाल बेवजह पूछे जा रहे हैं.
टूट की खबरों का खंडन: उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी में किसी प्रकार की टूट एवं विधायकों के असंतोष को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. बता दें कि सासाराम के परिषद में वह आम लोगों से मुलाकात कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह बातें कही हैं.
इस्तीफा का दौर जारी: बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीन विधायकों के असंतोष की बात सामने आ रही है. ऐसे में इन खबरों के बीच पहली बार उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुशवाहा की पार्टी में टूट होगी.
नाराज चल रहे विधायक?: उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को सासाराम विधानसभा से पार्टी ने टिकट दिया था, जिसके बाद उन्होंने जीत दर्ज की. लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोग अन्दर ही अंदर नाराज चल रहे थे. वहीं बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने के बाद यह नाराजगी सतह पर आ गई और फिर इस्तीफे का दौर शुरू हो गया. ऐसे में पार्टी में एक एकजुटता को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी पार्टी रखी, लेकिन पार्टी के तीन विधायक शरीक नहीं हुए थे.
उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में चार विधायक हैं, उनकी पत्नी स्नेहलता के अलावा रामेश्वर महतो, आलोक कुमार और माधव आनंद लिट्टी चोखा भोज में शामिल नहीं हुए. वहीं ये तीनों विधायक नितिन नबीन के साथ मंच पर दिखे थे. भाजपा से नजदीकियों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इस्तीफा का दौर जारी है.
