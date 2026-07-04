ETV Bharat / state

हिमाचल के इस जिले में हर पांच में एक से अधिक व्यक्ति पथरी का मरीज, सर्वे में चौकाने वाला खुलासा

अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल Cureus में प्रकाशित हुआ शोध ( CONCEPT IMAGE )