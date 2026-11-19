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अब स्पीति से जुड़ेगा लद्दाख, यहां बनेगी 125 KM लंबी सड़क, 4.5 किमी लंबी सुरंग का भी होगा निर्माण

स्पीति से लद्दाख तक बनेगा 125 किमी लंबा सामरिक मार्ग ( FILE@ETVBHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति की स्पीति घाटी को अब पूर्वी लद्दाख से भी जोड़ने की तैयारी है. स्पीति घाटी को पूर्वी लद्दाख से जोड़ने वाली इस प्रस्तावित सड़क को सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. करीब 125 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के बनने से भारतीय सेना को लद्दाख पहुंचने के लिए एक नया वैकल्पिक रास्ता मिलेगा. इसके साथ ही, इस मार्ग से स्पीति और लद्दाख के बीच पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इस परियोजना के तहत ताकलिंग ला दर्रे में करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण प्रस्तावित है. फिलहाल, सड़क और सुरंग निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है.

केंद्र सरकार ने स्पीति घाटी को पूर्वी लद्दाख से जोड़ने वाले प्रस्तावित क्याटो-कोरजोक सामरिक मार्ग को महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सूची में शामिल किया है. यह सड़क लाहौल-स्पीति के क्याटो गांव को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र स्थित कोरजोक से जोड़ेगी. कोरजोक से लेह की दूरी करीब 200 किलोमीटर है. इस मार्ग के बनने से स्पीति के रास्ते लद्दाख पहुंचने के लिए एक नया सड़क नेटवर्क तैयार होगा.