अब स्पीति से जुड़ेगा लद्दाख, यहां बनेगी 125 KM लंबी सड़क, 4.5 किमी लंबी सुरंग का भी होगा निर्माण
इस नए वैकल्पिक मार्ग से सेना को आवाजाही के लिए एक और रास्ता मिलेगा. साथ ही, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 6:42 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति की स्पीति घाटी को अब पूर्वी लद्दाख से भी जोड़ने की तैयारी है. स्पीति घाटी को पूर्वी लद्दाख से जोड़ने वाली इस प्रस्तावित सड़क को सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. करीब 125 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के बनने से भारतीय सेना को लद्दाख पहुंचने के लिए एक नया वैकल्पिक रास्ता मिलेगा. इसके साथ ही, इस मार्ग से स्पीति और लद्दाख के बीच पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इस परियोजना के तहत ताकलिंग ला दर्रे में करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण प्रस्तावित है. फिलहाल, सड़क और सुरंग निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है.
केंद्र सरकार ने स्पीति घाटी को पूर्वी लद्दाख से जोड़ने वाले प्रस्तावित क्याटो-कोरजोक सामरिक मार्ग को महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सूची में शामिल किया है. यह सड़क लाहौल-स्पीति के क्याटो गांव को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र स्थित कोरजोक से जोड़ेगी. कोरजोक से लेह की दूरी करीब 200 किलोमीटर है. इस मार्ग के बनने से स्पीति के रास्ते लद्दाख पहुंचने के लिए एक नया सड़क नेटवर्क तैयार होगा.
ताकलिंग दर्रे तक बन चुकी है 15 किमी सड़क
परियोजना के तहत डोगरा रेजिमेंट की इंजीनियरिंग विंग ने वर्ष 2026 की गर्मियों में ताकलिंग दर्रे के मुहाने तक करीब 15 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा कर लिया है. अब आगे की प्रक्रिया और सुरंग निर्माण के लिए जरूरी मंजूरियों पर काम किया जा रहा है. प्रस्तावित मार्ग की कुल लंबाई करीब 125 किलोमीटर होगी.
ताकलिंग ला में बनेगी 4.5 किमी लंबी सुरंग
इस सड़क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ताकलिंग ला दर्रे में प्रस्तावित सुरंग है. यहां करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की योजना है. इसके बनने से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी कम हो सकती है. इससे इस ऊंचे दर्रे को पार करना आसान होगा और सड़क संपर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
सेना को मिलेगा आवाजाही का नया विकल्प
फिलहाल मनाली-लेह का पारंपरिक मार्ग बारालाचा ला, नकी ला, लाचुलुंग ला और तंगलंग ला जैसे ऊंचे दर्रों से होकर गुजरता है. वहीं, शिंकुला मार्ग जांस्कर घाटी के रास्ते लद्दाख को जोड़ता है. क्याटो-कोरजोक मार्ग बनने से सेना को कोरजोक और चांगथांग क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक और विकल्प मिलेगा. आपात स्थिति में सैन्य वाहनों और रसद की आवाजाही के लिए मौजूदा सड़कों पर निर्भरता भी कम हो सकेगी.
स्थानीय लोगों ने भी उठाई थी सड़क की मांग
स्पीति के स्थानीय निवासी छेतन दोरजे के मुताबिक, वर्ष 2010 में ग्रामीणों और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के सदस्यों ने इस मार्ग की संभावनाओं का सर्वेक्षण किया था. नवंबर 2022 में उनके पिता ने तत्कालीन लद्दाख सांसद जमयांग छेरिंग नामग्याल के सामने भी इस सड़क को बनाने की मांग रखी थी. इस मार्ग के बनने से स्पीति, पिन वैली और लद्दाख के कोरजोक क्षेत्र के बीच संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है.
त्सो मोरीरी झील तक पहुंचने का मिलेगा विकल्प
सामरिक महत्व के साथ इस सड़क से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है. स्पीति और पिन वैली से लद्दाख के कोरजोक क्षेत्र तक पहुंचना आसान हो सकता है. साथ ही विश्व प्रसिद्ध त्सो मोरीरी झील तक जाने के लिए भी एक नया रास्ता उपलब्ध होगा. इससे इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है.
एफसीए की मंजूरी की प्रक्रिया जारी
एसडीएम काजा दीक्षित राणा ने बताया कि सड़क और सुरंग निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत मंजूरी की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा कि इस मार्ग के बनने से सेना को लद्दाख पहुंचने का नया विकल्प मिलेगा. आपात परिस्थितियों में सैन्य वाहनों और रसद की आवाजाही के लिए मौजूदा मार्गों पर निर्भरता भी कम होगी. ताकलिंग ला में प्रस्तावित सुरंग से दूरी करीब 15 से 20 किलोमीटर तक कम हो सकती है.
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