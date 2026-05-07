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​यडतोरे श्री योगानंदेश्वर सरस्वती मठ के पीठाधीश्वर का जैसलमेर दौरा, राजपरिवार के साथ प्राचीन परंपराओं पर मंथन

प्रवास के दौरान स्वामीजी ने जैसलमेर के प्रमुख धार्मिक स्थलों स्वांगिया माता मंदिर, रतननाथ जी धूणा और श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की. इस दौरान स्थानीय श्रद्धालुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया. आध्यात्मिक संवाद के दौरान स्वामीजी ने सनातन संस्कृति के संरक्षण, जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना और समाज में सद्भाव बनाए रखने पर विशेष बल दिया.

जैसलमेर: स्वर्ण नगरी के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी परंपराओं को पुनः सामने लाने के उद्देश्य से कर्नाटक के मैसूर स्थित यडतोरे श्री योगानंदेश्वर सरस्वती मठ के पीठाधीश्वर शंकर भारती महास्वामी इन दिनों भारत यात्रा पर हैं. इस यात्रा का उद्देश्य उन स्थलों की पहचान, अध्ययन और दस्तावेजीकरण करना है, जहां परंपराओं के अनुसार आदि शंकराचार्य के चरण पड़े माने जाते हैं. इसी क्रम में उनका जैसलमेर प्रवास आस्था, शोध और ऐतिहासिक जिज्ञासा का महत्वपूर्ण संगम बनकर उभरा.

इस यात्रा का एक अहम पक्ष शोध और ऐतिहासिक पड़ताल से जुड़ा है. स्वामीजी परंपरागत मान्यताओं, लोक कथाओं, मंदिर अभिलेखों, वंशावली दस्तावेजों और प्राचीन प्रतीकों के आधार पर उन स्थानों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, जिनका संबंध आदि शंकराचार्य की यात्राओं से जोड़ा जाता है. जैसलमेर आगमन के दौरान उनकी राजपरिवार से भी भेंट हुई, जिसने इस ऐतिहासिक संवाद को और अधिक गहराई प्रदान की.

​स्वर्ण नगरी में आस्था और शोध का संगम (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)

​राजपरिवार के साथ संवाद : स्वामीजी ने जैसलमेर किले स्थित पैलेस म्यूजियम का भी दौरा किया, जहां उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों और विरासत सामग्री का अवलोकन किया. इस दौरान उनकी भेंट राजमाता रासेश्वरी राज्यलक्ष्मी तथा महाराज जन्मेजयराज सिंह से हुई. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने क्षेत्र की परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक तथ्यों पर विस्तार से चर्चा हुई. प्रवास के दौरान एक विशेष विषय “610 ईस्वी के यंत्र” को लेकर भी सामने आया, जिसे स्थानीय परंपराओं में महत्वपूर्ण माना जाता है और कुछ मान्यताएं इसे आदि शंकराचार्य से जोड़ती हैं. बताया जाता है कि यह यंत्र राजपरिवार के संग्रह में सुरक्षित है. हालांकि इस संबंध में अभी तक ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. स्वामीजी ने इस विषय पर स्पष्ट रूप से कहा कि आस्था का सम्मान करते हुए ऐसे दावों की वैज्ञानिक और विद्वत जांच आवश्यक है. उन्होंने कहा कि काल निर्धारण, शिल्प विश्लेषण, धातु परीक्षण और लेखन शैली जैसे पहलुओं के आधार पर ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है.

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आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत का महान दार्शनिक माना जाता है, जिन्होंने अल्पायु में पूरे भारत का भ्रमण कर ज्ञान का प्रसार किया. उनकी यात्राओं और मठ स्थापना से जुड़ी अनेक कथाएं देशभर में प्रचलित हैं. इन्हीं परंपराओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में उनके आगमन के दावे भी किए जाते रहे हैं. स्वामीजी की यह यात्रा उन्हीं दावों का स्थल स्तर पर पुनर्पाठ करने का प्रयास है, जहां आस्था, लोकविश्वास और उपलब्ध साक्ष्यों को साथ रखकर अध्ययन किया जा रहा है. स्वामीजी ने अपने संदेश में कहा कि यह यात्रा केवल तीर्थ दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि “स्मृति और साक्ष्य” के बीच एक सेतु बनाने का प्रयास है. उन्होंने युवाओं और शोधार्थियों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों की परंपराओं और धरोहरों का दस्तावेजीकरण करें, जिससे भारत की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित किया जा सके.