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बाबा नीब करौरी से जुड़े प्रमुख स्थलों की आध्यात्मिक यात्रा शुरू, पहले दिन निकले 30 श्रद्धालु, जन्मस्थली से समाधि स्थल पहुंचेंगे

लखनऊ : बाबा नीब करौरी की भक्ति और साधना से जुड़े प्रमुख स्थलों की आध्यात्मिक यात्रा पर 30 सदस्यीय पर्यटकों का दल शुक्रवार को लखनऊ से रवाना हुआ. हनुमान सेतु से उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) की बस को रवाना किया गया. 'विजिट माई स्टेट' अभियान के तहत आयोजित तीन दिवसीय विशेष टूर में शामिल पर्यटक 25 से 27 सितंबर तक बाबा नीब करौरी से जुड़े प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे.

बारिश की फुहारों के बीच बाबा नीब करौरी से जुड़े प्रमुख स्थलों की आध्यात्मिक यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा. युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के पर्यटक इस विशेष यात्रा का हिस्सा बने. यूपीएसटीडीसी की ओर से 8,500 रुपए (सामान्य कीमत 16,500 रुपए) वाले तीन दिवसीय टूर पैकेज में डबल शेयरिंग के आधार पर वातानुकूलित आवास, होटल में नाश्ता, दोपहर व रात का भोजन, हाई टी, टूर गाइड की सुविधा और विभिन्न स्थलों के प्रवेश शुल्क आदि शामिल हैं.

पैकेज का उद्देश्य पर्यटकों को बाबा नीब करौरी से जुड़े प्रमुख स्थलों की सुविधाजनक, व्यवस्थित और गाइडेड आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कराना है. यात्रा में शामिल पर्यटक दीनानाथ का कहना था कि 'बाबा नीब करौरी से जुड़े स्थलों की यात्रा करने की लंबे समय से इच्छा थी. बारिश के बीच यात्रा की शुरुआत ने उत्साह और बढ़ा दिया. इस टूर में यात्रा, ठहरने और भोजन की व्यवस्था पहले से होने से बिना किसी परेशानी के बाबा की आध्यात्मिक विरासत को करीब से जानने का अवसर मिल रहा है.

वहीं, महिला पर्यटक मीना देवी ने बताया कि बाबा नीब करौरी की भक्ति और साधना से जुड़े स्थलों को देखने की उत्सुकता लंबे समय से थी. इस यात्रा के जरिए इन आध्यात्मिक स्थलों को करीब से जानने और उनके महत्व को समझने का अवसर मिल रहा है.

बाबा की जन्मस्थली से समाधि स्थल तक सफर : पहले दिन पर्यटक फर्रुखाबाद पहुंचकर बाबा नीब करौरी आश्रम के दर्शन के बाद संकिसा जाएंगे. वहां अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप, प्राचीन बौद्ध अवशेष और मठों का भ्रमण करेंगे. दूसरे दिन, पर्यटक फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव बाबा नीब करौरी की जन्मस्थली पहुंचेंगे. इसके बाद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन होंगे.