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दुर्गा पूजा में बाबा धाम का खास महत्वः ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ में तांत्रिक विधि से होती है मां शक्ति की आराधना

देवघर: पितृ पक्ष के समापन के साथ ही शनिवार से महालया की शुरुआत हो गई है. महालया के आगमन के साथ ही मां दुर्गा के स्वागत और शक्ति की उपासना का वातावरण बनने लगा है.

शारदीय दुर्गा पूजा को लेकर बाबा नगरी देवघर में भी विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिल रहा है. यहां स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में दुर्गा पूजा का विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है. मान्यता है कि यह पावन धाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ-साथ माता सती के हृदय शक्तिपीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है.

बाबा बैद्यनाथ धाम में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व (ETV Bharat)

बाबा बैद्यनाथ धाम में दुर्गा पूजा के अवसर पर दस दिनों तक विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इस दौरान मंदिर परिसर में तांत्रिक विधि-विधान से मां शक्ति की आराधना होती है. पूजा की शुरुआत के साथ ही बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं का आगमन भी बढ़ने लगा है. देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और माता शक्ति की आराधना के लिए देवघर पहुंच रहे हैं.

मंदिर के वरिष्ठ पुजारी एवं धर्माचार्य लम्बोदर परिहस्त बताते हैं कि दुर्गा पूजा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचते हैं और मां जगदंबा की आराधना कर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं. उन्होंने बताया कि इस दौरान हवन कुंड में तांत्रिक विधि से विशेष पूजा-अर्चना की जाती है, जिसमें श्रद्धालु भी भाग लेते हैं. बाबा मंदिर में दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष महत्व है.

मान्यता के अनुसार, विजयादशमी तक चलने वाले इस पूजा अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालु यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और अपने गुरु से प्राप्त दीक्षा मंत्र का विधिपूर्वक जाप करते हैं, तो उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

वहीं, धर्माचार्य उदय शंकर बताते हैं कि बाबा बैद्यनाथ धाम में दुर्गा पूजा की परंपरा और पूजा पद्धति अपने आप में विशिष्ट है. उनके अनुसार, यहां दस दिनों तक तांत्रिक विधि-विधान से मां शक्ति की उपासना की जाती है. माता शक्ति के पीठ के रूप में इस धाम की विशेष मान्यता होने के कारण सप्तमी, अष्टमी और नवमी के अवसर पर मां काली, मां पार्वती और मां संध्या के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिन्हें विजयादशमी के दिन खोला जाता है. इस दौरान हवन कुंड में रातभर तांत्रिक विधि से पूजा-अर्चना किए जाने की परंपरा है.

पंडित उदय शंकर के मुताबिक, बाबा मंदिर में तांत्रिक विधि से पूजा करने की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है. दुर्गा पूजा के दौरान बाबा धाम में बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी सहित विभिन्न जिलों से भक्त मां शक्ति की आराधना के लिए देवघर आते हैं. इन श्रद्धालुओं के आगमन से बाबा नगरी में धार्मिक चहल-पहल बढ़ जाती है.