पलामू में पकड़ी गई लाखों की स्प्रिट, दो तस्कर गिरफ्तार

पलामू में स्प्रिट की खेप बरामद की गई है. उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस गोरखधंधे का खुलासा हुआ है.

Spirit seized in Palamu
पलामू उत्पाद विभाग की गिरफ्त में तस्कर. (फोटो-ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 14, 2026 at 3:16 PM IST

पलामूः पुलिस और उत्पाद विभाग टीम की छापेमारी में लाखों की स्प्रिट बरामद की गई है. स्प्रिट की यह खेप पंजाब से पलामू पहुंची थी और इसका इस्तेमाल अवैध शराब के बनाने में होना था. दरअसल, पलामू के उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि पिपरा थाना क्षेत्र के भीतिहा में स्प्रिट की खेप पहुंची है. इसी सूचना के आलोक में उत्पाद विभाग और पिपरा थाना की पुलिस संयुक्त रूप से भीतिहा में लव कुमार और प्रमोद कुमार नामक व्यक्ति के घर में छापेमारी की. दोनों में घर के खटाल के पास कमरे से स्प्रिट की खेप बरामद की गई है.

कमरे से उत्पाद विभाग की टीम ने 472 गैलन में 1880 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद की है. बरामद स्प्रिट की कीमत 13.21 लाख रुपये आंकी गई है. इस संबंध में पलामू के उत्पाद अधीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि स्प्रिट पंजाब से लाई गई थी. टैंकर के माध्यम से स्प्रिट पिपरा के भीतिहा में पहुंची थी. स्प्रिट को गैलन में रखा गया था. उन्होंने बताया कि स्प्रिट का इस्तेमाल अवैध रूप से शराब बनाने के लिए किया जाना था. उन्होंने बताया कि इस खेप को बिहार भेजा जाना था या निकाय चुनाव में इस्तेमाल होना था इस बिंदु पर विस्तृत जांच की जा रही है.

जानकारी देते पलामू के उत्पाद अधीक्षक सुजीत कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने पूछताछ में कई अहम जानकारी दी है. जिसके आधार पर छापेमारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि जिस इलाके में स्प्रिट छुपाकर रखी गई थी, वह बिहार सीमा से सटा हुआ है. आशंका है कि स्प्रिट की खेप को बिहार भेजने की तैयारी थी.

