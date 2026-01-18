ETV Bharat / state

उत्तरायणी कौथिग में झलकी उत्तराखंड की आत्मा ,आयोजन में शामिल हुए लोगों में दिखा जोश

उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों की झलक : उत्तरायणी कौथिग में उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों की झलक देखने को मिली. कहीं कुमाऊंनी लोकनृत्य, तो कहीं गढ़वाली गीतों की मधुर धुनें. पद्मश्री से सम्मानित उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोकगायक प्रीतम भरतवाण की प्रस्तुति ने माहौल को भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊंचाई दी. संस्कृत भाषा में प्रस्तुत कार्यक्रमों ने आयोजन की गरिमा और बढ़ा दी.

नई दिल्ली : दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच जब उत्तरायणी कौथिग का आयोजन हुआ,तो ऐसा लगा मानो उत्तराखंड खुद राजधानी दिल्ली में उतर आया हो. रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधान, ढोल-दमाऊं की थाप, लोकनृत्य और पहाड़ी व्यंजनों की खुशबू ने पूरे प्रांगण को उत्तराखंड की सांस्कृतिक खुशबू से भर दिया. यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि अपने मूल, अपनी पहचान और अपनी परंपरा को सहेजने का जीवंत प्रयास नजर आया.

उत्तराखंड समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक सुंदर प्रयास: इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत रही जनता की भागीदारी और पारंपरिक पहनावे पर दिया गया. विशेष जोर उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाली रेनू अधिकारी बताती हैं कि यह आयोजन समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक सुंदर प्रयास है. उनके अनुसार, यह केवल उत्तराखंड के लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सभी समाज के लोग इसमें शामिल हुए. उन्होंने खास तौर पर उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा के बारे में बताते हुए कहा कि नाक में पहनी जाने वाली बड़ी नथनी, मांग टीका और सुहागनों का प्रतीक पिछौड़ा उत्तराखंड की पहचान है.

उत्तराखंड समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक सुंदर प्रयास (ETV Bharat)

उत्तरायणी के आयोजन में पहुंचे लोगों का दिखा उत्साह: पौड़ी गढ़वाल से आईं सरोज रावत कहती हैं कि यह आयोजन सबको जोड़ने वाला है जो भी नाचना चाहता है, वह खुलकर नाचे यही इस उत्सव की आत्मा है. उनका मानना है कि सनातन धर्म और भारत की विविध भाषाएं और संस्कृतियां इसी तरह के आयोजनों से एक सूत्र में बांधती हैं. उत्तरायणी के दिन ऐसा उल्लास उन्हें लंबे समय बाद महसूस हुआ.

उत्तराखंड के रंग में रंगे दिखे लोग : कुमाऊं क्षेत्र से आशा वर्मा बताती हैं कि दिल्ली में रहते-रहते वे अपनी संस्कृति से दूर हो रही थीं, लेकिन इस आयोजन ने उन्हें फिर से उत्तराखंड के रंग में रंग दिया. पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग देखकर ऐसा लगा जैसे वे अपने गांव-घर पहुंच गई हों. वहीं मंजू शर्मा का कहना है कि पहले ऐसे कार्यक्रम केवल समाज के स्तर पर होते थे, लेकिन दिल्ली सरकार के सहयोग से इस बार इतना भव्य आयोजन हुआ कि पूरा उत्तराखंड गौरवान्वित महसूस कर रहा है. मां सुरकंडा देवी के कीर्तन ने माहौल को भक्तिमय बना दिया.

उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों की झलक (ETV Bharat)

क्यों मनाया जाता है उत्तरायणी पर्व : उत्तरायणी या मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व है. यह दिन नई फसल, नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक माना जाता है. उत्तराखंड में यह पर्व मेलों, कौथिग और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से मनाया जाता है, जहां लोग अपनी परंपरा, पहनावे और सामूहिक एकता का उत्सव मनाते हैं यही कारण है कि उत्तरायणी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का पर्व है.



ये भी पढ़ें :