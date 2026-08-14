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सावन का शाकाहारी बूस्टर ककोड़ा! जंगल से आती है करेले जैसी शक्ल वाली सब्जी, चौंका देगा प्राइज

आयरन, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है ककोड़ा की सब्जी, इंदौर में 300 रुपए पहुंची कीमत, एक बार खाएंगे तो खाते रह जाएंगे.

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सावन का शाकाहारी बूस्टर ककोड़ा! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 5:04 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: सर्दियों में वायरस और बीमारियों के अनुकूल वातावरण होने के कारण जहां मौसमी बीमारियों का असर ज्यादा होता है, वहीं इस सीजन में मिलने वाली एक जंगली सब्जी इन तमाम बीमारियों से बचने का बूस्टर डोज है. दावा है कि, यह सब्जी जंगली कंटोला है जो बारिश के दिनों में जंगल में पाई जाती है. जिसमें पोषक तत्वों की भरमार रहती है.

करेले जैसी दिखती है कंटोला, नहीं होती कड़वी
ककोड़ा या कंटोला (spine guard) एक ऐसी सब्जी है जो करेले प्रजाति की होने के बावजूद जबरदस्त स्वादिष्ट होने के साथ बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है. मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके में इस सब्जी की आवक धार, बड़वानी और शाजापुर समेत विभिन्न आदिवासी इलाकों से होती है. जो स्वतंत्र रूप से जंगल में बेल के रूप में पाई जाती है. जिसे स्थानीय लोग जंगल से तोड़कर मंडियों में बेचने ले जाते हैं.

आयरन, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है ककोड़ा की सब्जी (ETV Bharat)

फिलहाल इंदौर में बहुत सीमित मात्रा में इस सब्जी की आवक हो रही है. लिहाजा यहां प्रति किलो कंटोला की सब्जी ₹200 किलो के हिसाब से बिक रही है जो फुटकर में 300 रुपए किलो तक बेची जा रही है.

कंटोला दिखने में छोटे करेले जैसा होता है. लेकिन इसका स्वाद करेले की तरह कड़वा नहीं होता. इसके अलावा यह सब्जी बेल के रूप में होती है. इसलिए गांव में रहने वाले लोग इसे प्राकृतिक रूप से इकट्ठा करके शहरों में ले जाकर भेजते हैं. क्योंकि बारिश के सीजन में ही यह सब्जी आती है. इसलिए यह सब्जी मंडियों में भी मात्र 1 महीने ही नजर आती है.

इंदौर में 300 रुपए किलो बिक रहा कंटोला
सब्जी के थोक व्यापारी रमेशचंद्र वाघ बताते हैं कि, ''फिलहाल इंदौर में यह सब्जी राजगढ़, ब्यावरा, सिमरोल, धार और अन्य आदिवासी इलाकों से आ रही है. शुरुआती दौर में ककोड़ा ₹300 किलो तक बिका लेकिन अब रेट गिरने से थोक में 200 से ढाई सौ रुपए तक बिक रही है.'' वहीं, सब्जी विक्रेता सुनीता यादव का कहना है कि, ''पौष्टिक होने के कारण ही इस सब्जी की ग्राहकी ज्यादा रहती है. इसलिए भी मंडियों में यह कम नजर आती है और रोज जितनी मात्रा में आती है वह सुबह ही बिक भी जाती है.

इसलिए रहती है जबरदस्त मांग
ककोड़ा या कंटोला की सब्जी में पोषक तत्व के अलावा विटामिन सी, विटामिन ए और भी समूह के तत्व पाए जाते हैं. इसके अलावा आयरन, फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भी इस सब्जी में मौजूद रहते हैं. इसके अलावा यह सब्जी एंटीऑक्सीडेंट का भी अच्छा सोर्स मानी जाती है.

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