राशन दुकानों में अफसर बिकवा रहे मसाला, सदन में विश्वासघाती लाए हैं अविश्वास प्रस्ताव : सुशांत शुक्ला
बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला में राशन दुकानों में स्टॉक मेंटनेंस की जानकारी ना मिलने और सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अपनी बात रखी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 17, 2026 at 6:33 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक सुशांत शुक्ला ने पिछले 14 महीनों में राशन दुकानों का भौतिक सत्यापन की जानकारी मांगी.इसके बाद उन्होंने पूछा कि राशन दुकानों में कितने सामान मिलते हैं उनके मूल्य क्या हैं और उस सामान के भंडारण के जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं.सुशांत शुक्ला ने आरोप लगाया कि राशन दुकानों में मसाला बिक रहा है.इसके दस्तावेज भी विधायक ने पेश किया और इसलिए स्टाक मेंटेन करने में छूट दी जा रही है. इस पर खाद्य मंत्री ने जांच करने का आश्वासन दिया.
राशन दुकानों में मसाला बेचने का कारोबार
सुशांत शुक्ला ने आरोप लगाए कि राशन दुकानों के माध्यम से मसाला बेचने का कारोबार हो रहा है.इसके पीछे खाद्य विभाग के वो अधिकारी हैं जिनसे स्टॉक मेंटनेंस की जानकारी मांगी गई थी.क्योंकि मैंने 14 महीनों का स्टॉक मेंटेन और सामानों की सूची मांगी थी.लेकिन मुझे सिर्फ एक महीने का आंकड़ा दिया गया वो भी एक साल पुराना. इन सब चीजों से साफ है कि राशन दुकानों में किस तरह का खेल खाद्य विभाग के अधिकारी कर रहे हैं.
अविश्वास प्रस्ताव पर भी बोले सुशांत
सुशांत शुक्ला ने अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि जो लोग खुद विश्वासघाती हैं.वो लोग आज अविश्वास जता रहे हैं. आज नेता प्रतिपक्ष ने परबुधिया शब्द का इस्तेमाल किया.जिस पर हमने घोर आपत्ति जताई.यदि उनको परबुधिया के बारे में जानना है तो खुद की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री से पूछे कि वो किसके दिमाग पर चलते थें.जिन्होंने धरती आकाश और पाताल सब बेच दिया.जिन्होंने तंत्र, यंत्र और संयंत्र के संसाधनों का दुरुपयोग किया.जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी रहे हैं.ऐसे लोगों का नाम क्यों नहीं पटल पर रखते हैं.
खाद्य मंत्री ने नए खरीदी केंद्र खोलने का दिया आश्वासन
विधायक नीलकंठ टेकाम ने धान खरीदी केंद्र और नए धान खरीदी केंद्र के प्रस्ताव लेकर प्रश्न किया. इस पर खाद्य मंत्री ने बताया कि उनके क्षेत्र से 13 नए धान खरीदी केंद्र के मांग आए थे.जिसमे से 12 केंद्र एलिजिबिल हैं.इसमें पुंडेर गांव के प्रस्ताव को अपात्र माना गया है.इस नीलकंठ टेकाम ने कहा कि यदि ये प्रस्ताव स्वीकार होते हैं और वहां धान खरीदी केंद्र जिन्हें पात्र पाया गया है वहां पर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें. इस पर खाद्य मंत्री ने कहा कि वो सभी प्रस्तावों का परीक्षण करवाकर जहां उपयुक्त होगा वहां दुकानें खुलवा देंगे.
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