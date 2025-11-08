15 नवंबर से SPG संभालेगी राम मंदिर की सुरक्षा; निर्माण एजेंसियों को परिसर खाली करने के निर्देश
राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्था प्रभारी गोपालजी राव ने बताया कि परिसर में परकोटे में पत्थरों को लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा.
अयोध्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे. इससे पहले 15 नवंबर से एसपीजी राम मंदिर की सुरक्षा अपने हाथ में ले लेगी. एसपीजी ने राम मंदिर निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए हैं, कि 12 नवंबर से पहले सभी काम पूरे करके परिसर को खाली कर दिया जाए. माना जा रहा है, कि 10 नवंबर तक सारा काम पूरा कर लिया जाएगा.
राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्था प्रभारी गोपालजी राव ने बताया कि राम मंदिर परिसर को परिसर को ग्रीन हाउस के रूप में तैयार किया गया है. जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर परकोटा के बीच कोर्ट यार्ड को सजाने का काम भी शुरू कर दिया गया है.
इससे पहले रखे पत्थरों को परिसर से हटाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है. 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद परकोटा के कॉरिडोर में भ्रमण करेंगे. सप्त मंडपम में भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे.
8 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था: इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों को परकोटा के कोर्ट यार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी. यहां लगभग 8000 लोगों को स्थान दिया जाएगा. इन अतिथियों को जगतगुरु रामानुजाचार्य प्रवेश द्वार से दर्शन मार्ग के रास्ते परकोटे में प्रवेश दिया जाएगा.
10 नवंबर तक पूरे होंगे काम: राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्था प्रभारी गोपालजी राव ने बताया कि परिसर में सड़क और परकोटे में पत्थरों को लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा. इसके अलावा हरियाली विकसित करने का काम भी लगभग अंतिम चरण में है.
उन्होंने बताया कि 10 नवंबर के बाद परिसर में निर्माण कार्य लगभग बंद कर दिया जाएगा. सजावट और फिनिशिंग का कार्य होगा. वहीं 15 नवंबर के बाद एसपीजी परिसर की सुरक्षा कमान संभाल लेगी. 12 नवंबर तक परिसर को खाली करने का निर्देश निर्माण एजेंसियों को दे दिया गया है.
