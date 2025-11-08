ETV Bharat / state

15 नवंबर से SPG संभालेगी राम मंदिर की सुरक्षा; निर्माण एजेंसियों को परिसर खाली करने के निर्देश

15 नवंबर से SPG संभालेगी राम मंदिर की सुरक्षा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे. इससे पहले 15 नवंबर से एसपीजी राम मंदिर की सुरक्षा अपने हाथ में ले लेगी. एसपीजी ने राम मंदिर निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए हैं, कि 12 नवंबर से पहले सभी काम पूरे करके परिसर को खाली कर दिया जाए. माना जा रहा है, कि 10 नवंबर तक सारा काम पूरा कर लिया जाएगा. राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्था प्रभारी गोपालजी राव ने बताया कि राम मंदिर परिसर को परिसर को ग्रीन हाउस के रूप में तैयार किया गया है. जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर परकोटा के बीच कोर्ट यार्ड को सजाने का काम भी शुरू कर दिया गया है. इससे पहले रखे पत्थरों को परिसर से हटाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है. 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद परकोटा के कॉरिडोर में भ्रमण करेंगे. सप्त मंडपम में भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे.