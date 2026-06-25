ETV Bharat / state

सरकारी कार्यक्रम में बदल गए मुख्यमंत्री! डीसी ने कहा- भावना समझिए

बोकारो में नशा मुक्ति कार्यक्रम में फ्लेक्स पर CM के नाम में गलती की गई है. इसके अलावा भी फ्लेक्स में कई गलतियां थीं.

SPELLING MISTAKE IN CM NAME
कार्यक्रम में लगा सीएम का फ्लेक्स (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: जिला प्रशासन की ओर से नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम के प्रचार के लिए तैयार कराए गए फ्लेक्स में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम की स्पेलिंग गलत छप गई. फ्लेक्स में उनका नाम “हेमंन सोरेन” लिखा गया, जबकि सही नाम “हेमंत सोरेन” है.

दूसरी गलती भी आई सामने

इसके अलावा कार्यक्रम से जुड़े ‘रिनपास’ शब्द को भी गलत तरीके से “रिवा श्वास” छाप दिया गया. यह फ्लेक्स जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बोकारो की ओर से छपवाया गया था.

डीसी का बयान (ETV Bharat)

लोगों में चर्चा, प्रशासन पर उठे सवाल

सरकारी कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए लगाए गए फ्लेक्स में हुई इस चूक को लेकर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है. सरकारी स्तर पर तैयार किए गए फ्लेक्स में मुख्यमंत्री के नाम की गलत स्पेलिंग को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. फ्लेक्स में हुई गलतियों ने सरकारी तैयारी और निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि अभियान समाज के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है.

Spelling mistake in cm Name
सीएम के नाम में गलती (ETV Bharat)

उपायुक्त ने क्या कहा

मामले को लेकर जब बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाषाई और व्याकरण संबंधी त्रुटियां भी अध्ययन का हिस्सा हैं. भाषा धारा प्रवाह चलती रहती है, व्याकरण की अशुद्धियां भी इसी का एक पार्ट है. उपायुक्त ने कहा कि उन्हें इस गलती की विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन यदि किसी स्तर पर ऐसी त्रुटि हुई है तो लोगों को कार्यक्रम के उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए.

Spelling mistake in cm Name
रिन पास के स्पेलिंग में गलती (ETV Bharat)

क्या है अभियान का उद्देश्य

उपायुक्त ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान समाज के हित में चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण अभियान है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है.

ये भी पढ़ें:

सीएम हेमंत सोरेन ने GIS आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली की प्रगति की समीक्षा की, पारदर्शी एवं डाटा-आधारित शहरी प्रशासन पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों के लिए 262 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करने के दिए निर्देश

TAGGED:

सीएम हेमंत सोरेन
हेमंत सोरेन के नाम में गलती
बोकारो सरकारी कार्यक्रम में विवाद
बोकारो में नशा मुक्ति कार्यक्रम
SPELLING MISTAKE IN CM NAME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.