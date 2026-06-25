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सरकारी कार्यक्रम में बदल गए मुख्यमंत्री! डीसी ने कहा- भावना समझिए

कार्यक्रम में लगा सीएम का फ्लेक्स ( ETV Bharat )

बोकारो: जिला प्रशासन की ओर से नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम के प्रचार के लिए तैयार कराए गए फ्लेक्स में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम की स्पेलिंग गलत छप गई. फ्लेक्स में उनका नाम “हेमंन सोरेन” लिखा गया, जबकि सही नाम “हेमंत सोरेन” है.

दूसरी गलती भी आई सामने

इसके अलावा कार्यक्रम से जुड़े ‘रिनपास’ शब्द को भी गलत तरीके से “रिवा श्वास” छाप दिया गया. यह फ्लेक्स जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बोकारो की ओर से छपवाया गया था.

डीसी का बयान (ETV Bharat)

लोगों में चर्चा, प्रशासन पर उठे सवाल

सरकारी कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए लगाए गए फ्लेक्स में हुई इस चूक को लेकर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है. सरकारी स्तर पर तैयार किए गए फ्लेक्स में मुख्यमंत्री के नाम की गलत स्पेलिंग को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. फ्लेक्स में हुई गलतियों ने सरकारी तैयारी और निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि अभियान समाज के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है.