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Pre Monsoon आज से 'छुट्टी' पर, आंधी-तूफान-बारिश भी करेंगे 'आराम', 1 हफ्ते तक अब मौसम कैसा रहेगा, जानिए

उत्तर प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, जानिए वजह. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई. साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि भी हुई है. तेज बारिश और हवा चलने के कारण अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई. जिससे प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किए गए. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में एक बार फिर से मौसम ड्राई होगा. अधिकतम तापमान में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. जिससे गर्मी में एक बार फिर इजाफा होगा, फिलहाल हीट वेव की कंडीशन अभी नहीं आएगी. पिछले 24 घंटे में बारिश के टॉप 10 जिले: फर्रुखाबाद 17.4, कन्नौज 11.9, कानपुर नगर 26.02, सीतापुर 11, आगरा 16.9, एटा 35, फिरोजाबाद 23.1, मथुरा 15, मैनपुरी 10, ललितपुर में 11 मिमी रिकॉर्ड की गई. ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. दिन में बादलों की आवाजाहि हो सकती है. अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.