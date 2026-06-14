Pre Monsoon आज से 'छुट्टी' पर, आंधी-तूफान-बारिश भी करेंगे 'आराम', 1 हफ्ते तक अब मौसम कैसा रहेगा, जानिए
मौसम विज्ञान विभाग ने अब क्या अलर्ट जारी किया, जानिए बीते 24 घंटों में किन जिलों में हुई थी बारिश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 9:54 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई. साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि भी हुई है. तेज बारिश और हवा चलने के कारण अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई. जिससे प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किए गए.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में एक बार फिर से मौसम ड्राई होगा. अधिकतम तापमान में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. जिससे गर्मी में एक बार फिर इजाफा होगा, फिलहाल हीट वेव की कंडीशन अभी नहीं आएगी.
पिछले 24 घंटे में बारिश के टॉप 10 जिले: फर्रुखाबाद 17.4, कन्नौज 11.9, कानपुर नगर 26.02, सीतापुर 11, आगरा 16.9, एटा 35, फिरोजाबाद 23.1, मथुरा 15, मैनपुरी 10, ललितपुर में 11 मिमी रिकॉर्ड की गई.
ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. दिन में बादलों की आवाजाहि हो सकती है. अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
राजधानी लखनऊ में शनिवार को सुबह के समय अचानक मौसम बदल गया. सुबह 7:30 बजे काले घने बादल छा गए, कुछ ही देर बाद तेज रफ्तार बारिश और आंधी शुरू हुई जो कि लगभग आधे घंटे तक जारी रही. वहीं छुटपुट बारिश का सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा. आंधी पानी और बादलों की आवाजाही के कारण शनिवार को अधिकतम तापमान में शुक्रवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की और कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम है.
वहीं न्यूनतम तापमान में भी प्रभावी कमी दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस कम है. शनिवार को लखनऊ में 5 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.
उरई सबसे गर्म जिला: शनिवार को उत्तर प्रदेश का उरई सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है, वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि हरियाणा के आसपास संकेन्द्रित वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ के परिणामस्वरूप प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 3 दिनों से आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश के दौर में 14 जून से प्रभावी कमी के कारण आगामी 1 सप्ताह के दौरान तापमान में संभावित 5-7°C की उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए प्रदेश में एक बार फिर से गर्मी में वृद्धि होने की संभावना के बावजूद अभी लू चलने की संभावना कम है. इसी क्रम में अभी उत्तर प्रदेश में मानसून के अग्रसरण के लिए अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं.
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