यूपी में शुरू होगा ओले-बारिश का दौर! 21 जिलों में गरज चमक संग झमाझम और आंधी का अलर्ट
झोंकेदार हवाओं के साथ 16 अक्टूबर तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 9:58 AM IST
लखनऊ: यूपी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होगा. खासतौर पर गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 21 जिलों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेगीं.
ओले गिरने की संभावना इन जिलों में अधिक: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और आस-पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.
बादल गरजने का अलर्ट यहां: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, बिजनौर, अमरोहा और आस-पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.
लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
फतेहपुर सबसे गर्म जिला: बुधवार को उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि बारिश और ओले गिरने की संभावना है. 15 अक्टूबर से तेज झोंकेदार हवाओं और उत्तरी-पश्चिमी जिलों में कहीं-कहीं ओले गिरने के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश शुरू होगी. 16 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र को प्रभावित करने से कहीं-कहीं बारिश की संभावना है. 17 अक्टूबर के बाद प्रदेश में मौसम एक बार फिर ड्राई हो जाने का अनुमान है.
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