ETV Bharat / state

यूपी में शुरू होगा ओले-बारिश का दौर! 21 जिलों में गरज चमक संग झमाझम और आंधी का अलर्ट

जानिए मौसम विज्ञान विभाग ने किन जिलों में जारी की चेतावनी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होगा. खासतौर पर गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 21 जिलों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेगीं.

ओले गिरने की संभावना इन जिलों में अधिक: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और आस-पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.