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दिल्ली-NCR में प्रचंड गर्मी का दौर रहेगा जारी, जाने IMD की चैतावनी, कैसा रहेगा मौसम

इस बीच बीते दिन यानि रविवार को दिल्ली में भीषण गर्मी का दौर बरकरार रहा. साफ आसमान और तेज धूप के बीच दिल्ली का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री दर्ज हुआ. हवा में नमी का स्तर 52 से 16 प्रतिशत रहा. सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री के लिहाज से रिज एवं आयानगर सबसे गर्म इलाके रहे.

नई दिल्ली: देश के ज्यादातर हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी और लू से बेहाल हैं. कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है. राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व बिहार समेत कई राज्यों में गर्मी से हाल बेहाल है.

आज के मौसम का हाल

भीषण गर्मी के बीच अभी तीन दिन और राजधानी में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग ने 27 मई तक के लिए लू का यलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में आज सोमवार के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सुबह के समय आसमान साफ रहेगा. दोपहर में आंशिक रूप से बादल छाए सकते हैं. कहीं कहीं लू चलेगी. 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली सतही हवाएं भी चलने के आसार हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सिस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7: 30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 203 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 178, गुरुग्राम में 167, गाजियाबाद में 175, ग्रेटर नोएडा में 162 और नोएडा में 158 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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