सोनीपत में तेज रफ्तार का कहर, 7 दोस्तों की कार पलटी, 2 की मौत, 5 घायल
हरियाणा के सोनीपत में तेज़ रफ्तार कार पलट गई है जिससे दो लोगों की मौत हो गई है, जब 5 लोग घायल हो गए हैं.
Published : March 23, 2026 at 9:15 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 11:01 PM IST
सोनीपत/नूंह : हरियाणा के सोनीपत में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. नेशनल हाईवे-44 पर 7 दोस्तों की कार हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी दोस्त मुरथल के ढाबे पर खाना खाने के बाद वापस लौट रहे थे. जब वो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के पास पहुंचे तो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई.
सोनीपत में कार पलटी : बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी 7 दोस्त दिल्ली के रहने वाले थे, जो मुरथल के ढाबे पर खाना खाने के बाद वापस लौट रहे थे. तेज रफ्तार के चलते कार अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पांच युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की पहचान साहेब, तानिस, उबैद, राहुल और फ़हेद के रूप में हुई है, जिनकी उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है.
घायल अस्पताल में भर्ती : सभी घायलों को पहले सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है. वहीं मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है.घटना की सूचना मिलते ही राई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता रवींद्र कुमार ने बताया कि नेशनल हाईवे 44 पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें दो युवकों की मौके पर मौत हो गई और पांच युवक घायल हो गए. घायलों का इलाज दिल्ली के निजी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है.
नूंह में ट्रक पलटने से युवक की मौत : वहीं नूंह के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में सोमवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान मुरसलीम (18) पुत्र रुकमुद्दीन निवासी गांव रनयाला फिरोजपुर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मुरसलीम अपने भाई के साथ ट्रक पर परिचालक (कंडक्टर) के रूप में काम करता था. सोमवार को जब ट्रक तिगरा कट के पास पहुंचा, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से ट्रक पलट गया. हादसा इतना भयानक था कि ट्रक के नीचे दबने से मुरसलीम की मौके पर ही मौत हो गई. आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की कार्रवाई जारी है. वहीं, हादसे के बाद मृतक के परिवार में मातम छा गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस के अनुसार, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में ट्रक के अनियंत्रित होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी.
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