हजारीबाग में तेज रफ्तार गाड़ी ने मचाई तबाही, 2 की मौत, 6 घायल

हजारीबाग में एक तेज रफ्तार वाहन ने कई लोगों को रौंद दिया. इस हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि 6 अन्य घायल हैं.

Road Accident in Hzaribag
लोगों को रौंदने के बाद पलटा वाहन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 6, 2026 at 1:20 PM IST

हजारीबाग: बड़कागांव थाना क्षेत्र के नापो खुर्द गांव में बीती रात एक तेज रफ्तार वाहन ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रारंभिक जांच में यह घटना दुर्घटना से अधिक आपसी रंजिश से जुड़ी लग रही है.

क्या है पूरी घटना

स्थानीय लोगों के अनुसार, स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से गांव में घुस आई और लोगों को रौंदते हुए एक घर से टकरा गई. टक्कर के बाद वाहन पलट गया. इस हादसे में रोहित साव (पिता भीखन साव) और प्रदीप साव (पिता बेनी साव) की मौके पर ही मौत हो गई. घायलों में से दो का इलाज रिम्स रांची में, दो का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में और दो का हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

हजारीबाग में भीषण सड़क हादसे के बाद वाहन की तस्वीर (ETV Bharat)

पुलिस जांच में क्या सामने आया

पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग भेज दिया है. स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि वाहन कौन चला रहा था. घटना दुर्घटना है या किसी साजिश का नतीजा, इस बिंदु पर भी गहन छानबीन की जा रही है.

आपसी रंजिश का भी दावा

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, मृतक रोहित साव का कुछ लोगों से किसी बात को लेकर हाल ही में विवाद हुआ था. इसी रंजिश के चलते यह घटना हुई हो सकती है. हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास घटना से संबंधित कोई जानकारी या सीसीटीवी फुटेज है, तो वह थाने में संपर्क करे.

