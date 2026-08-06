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औरैया में बेकाबू वाहन ने बाइक को सामने से मारी टक्कर; तीन दोस्तों की मौके पर हीं मौत

औरैया में बेकाबू वाहन ने बाइक को सामने से मारी टक्कर. ( Photo Credit: ETV Bharat )