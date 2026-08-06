औरैया में बेकाबू वाहन ने बाइक को सामने से मारी टक्कर; तीन दोस्तों की मौके पर हीं मौत
पुलिस ने परिजनों को जानकारी दे दी है और मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 2:34 PM IST
औरैया: जिले के बिधूना क्षेत्र में बुधवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा बिधूना-ऐरवा कटरा मार्ग पर एचपी पेट्रोल पंप के सामने हुआ. वहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उस पर सवार तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई.
सीओ बिधूना पुनीत मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों एक ही मोटरसाइकिल से बिधूना की ओर जा रहे थे. तभी सामने से आए तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी.
थाना बिधूना क्षेत्रांतर्गत बिधूना – ऐरवाकटरा मार्ग पर रठगांव के पास एचपी पैट्रोल पम्प के सामने हुई सडक दुर्घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी बिधूना द्वारा दी गई बाइट@Uppolice pic.twitter.com/6ZlbvyzTUT— Auraiya Police (@auraiyapolice) August 5, 2026
सूचना मिलते ही बिधूना थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस तीनों घायल युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतकों की पहचान ऐरवा कटरा थाना क्षेत्र के सराय कछवाह गांव के रहने वाले छोटे सिंह राजावत, मोनू भदौरिया और हैप्पी राजावत के रूप में हुई है.
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया है. उसकी पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.
पुलिस ने परिजनों को जानकारी दे दी है और मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही वाहन को जब्त किया जाएगा. मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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