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कानपुर में तेज रफ्तार वाहन ने किसान को कुचला; अस्पताल में भर्ती पत्नी को खाना पहुंचाने निकला था

10 साल बाद पत्नी ने बेटे को दिया था जन्म, पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में लगी.

कानपुर में हादसा.
कानपुर में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 4:49 PM IST

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कानपुर: बिठूर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक किसान की जान चली गई. शादी के के 10 साल बाद उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था. जिसकी वजह से वह आईसीयू में भर्ती थी. किसान अस्पताल में खाना लेकर जा रहा था, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान चौबेपुर के चंद्रिका गांव निवासी 36 वर्षीय शिवनंदन सिंह के रूप में हुई है. वह पेशे से किसान थे. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, शादी के 10 साल बाद बीते सोमवार को ही उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है और वह कल्याणपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां उनकी हालत गंभीर होने के कारण आईसीयू में रखा गया है.

मृतक के बड़े भाई रघुनंदन ने बताया कि शिवनंदन सिंह सोमवार रात बाइक से अस्पताल खाना देने जा रहे थे. जैसे ही वह अस्पताल के सामने एलिवेटेड हाईवे के पास पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मृतक के मोबाइल के जरिए उनके परिजनों को घटना की जानकारी दी. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल, अस्पताल में भर्ती पत्नी को अभी तक उनके पति की मौत की सूचना नहीं दी गई है.

बिठूर थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि आरोपी वाहन चालक की पहचान की जा सके. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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