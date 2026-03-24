ETV Bharat / state

कानपुर में तेज रफ्तार वाहन ने किसान को कुचला; अस्पताल में भर्ती पत्नी को खाना पहुंचाने निकला था

कानपुर: बिठूर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक किसान की जान चली गई. शादी के के 10 साल बाद उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था. जिसकी वजह से वह आईसीयू में भर्ती थी. किसान अस्पताल में खाना लेकर जा रहा था, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान चौबेपुर के चंद्रिका गांव निवासी 36 वर्षीय शिवनंदन सिंह के रूप में हुई है. वह पेशे से किसान थे. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, शादी के 10 साल बाद बीते सोमवार को ही उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है और वह कल्याणपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां उनकी हालत गंभीर होने के कारण आईसीयू में रखा गया है.

मृतक के बड़े भाई रघुनंदन ने बताया कि शिवनंदन सिंह सोमवार रात बाइक से अस्पताल खाना देने जा रहे थे. जैसे ही वह अस्पताल के सामने एलिवेटेड हाईवे के पास पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.