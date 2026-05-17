खूंटी में पुल की रेलिंग तोड़कर 20 फीट नीचे गिरी तेज रफ्तार थार, महिला समेत 4 गंभीर
खूंटी जिले में एक तेज रफ्तार थार रेलिंग तोड़कर 20 फीट नीचे गिर गई. हादसे में महिला समेत चार लोग गंभीर हैं.
Published : May 17, 2026 at 8:10 PM IST
रांची/खूंटी: झारखंड के खूंटी जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार थार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे खाई में जा गिरी. हादसे में एक महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना मुरहू थाना क्षेत्र के बिंदा और सांडीगांव के बीच रांची-चाईबासा मुख्य मार्ग पर हुई.
तेज गति में थी थार गाड़ी
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, थार काफी तेज गति में थी. जर्जर सड़क और पुल के मोड़ पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद गाड़ी सीधे पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद दो यात्री गाड़ी के अंदर ही बुरी तरह फंस गए थे.
घायलों की पहचान में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और मुरहू थाना पुलिस मौके पर पहुंची. काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने तीन घायलों को मुरहू सीएचसी की एंबुलेंस से और एक घायल को पुलिस वाहन से खूंटी सदर अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार, चारों घायल फिलहाल बेहोश हैं, जिसके कारण उनकी पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस वाहन नंबर के आधार पर उनकी पहचान करने में जुटी है.
अक्सर होती है दुर्घटनाएं: स्थानीय
वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बिंदा-सांडीगांव के बीच का यह इलाका लगातार हादसों का केंद्र बनता जा रहा है. खराब सड़क और तेज रफ्तार वाहनों के कारण यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं.
प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह सामने आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेने की प्रक्रिया चल रही है: गॉडविन केरकेट्टा, थाना प्रभारी, मुरहू
ये भी पढ़ें- रांची में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, आधा दर्जन घायल
नवरात्रि पर गंगा स्नान कर लौट रही कार खाई में गिरी, तीन लोगों की मौत