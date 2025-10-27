ETV Bharat / state

लखनऊ में तेज रफ्तार वैन ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, बाप-बेटे की मौत, मां-बेटी और ड्राइवर घायल

रविवार देर रात परिवार ई-रिक्शा से बीकेटी से बाराबंकी घर जा रहा था. रैथा रोड पर वैन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.

सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत.
सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 10:10 PM IST

लखनऊ : सैरपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात तेज रफ्तार वैन ने ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में ई-रिक्शा में सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई. जबकि मां और बेटी घायल हो गईं. ई-रिक्शा चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिवार भैया दूज मनाकर बीकेटी से बाराबंकी लौट रहा था.

एडीसीपी अमोल मुर्कुट ने बताया, सैरपुर पुलिस ने सोमवार को पश्चिम गांव के रहने वाले ऋषि कुमार पासी की शिकायत पर वैन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पोस्टमॉर्टम के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया गया. उन्होंने बताया, रैथा रोड के पास पीछे से आई तेज रफ्तार वैन ने ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाराबंकी के रेंदुआ पल्हरी निवासी सुखलाल मिस्त्री और उनके बेटे आयुष की मौत हो गई. जबकि सुखलाल की पत्नी पुष्पा और बेटी लाडो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जानकीपुरम के अस्पताल में चल रहा है.

टक्कर लगते ही पलट गया ई-रिक्शा : मृतक सुखलाल के भाई राजकुमार रावत ने बताया कि परिवार साढू के घर से वापस लौट रहा था. ई-रिक्शा में सवार चालक मिथुन पासी के चचेरे भाई अतुल कुमार पासी ने बताया कि वैन चालक पवन यादव नशे की हालत में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था. उसने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही ई-रिक्शा दूर जाकर पलट गया. मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत सौ शैया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सुखलाल को मृत घोषित कर दिया. बेटे आयुष को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां उसकी भी मौत हो गई.

ई-रिक्शा चालक मिथुन पासी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज आईसीयू में चल रहा है. ई-रिक्शा में सवार अतुल कुमार पासी के हाथ का अंगूठा कट गया है.

मिर्जापुर में गंगा घाट पर लगी लोगों की भीड़.
मिर्जापुर में गंगा घाट पर लगी लोगों की भीड़. (Photo Credit; Mirzapur Police)

मिर्जापुर में गंगा नदी में पांच डूबे : विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र के निफरा गांव के गुलौरी गंगा घाट पर सोमवार को नहाने गए पांच युवक डूब गए. तीन को स्थानीय नाविक ने बचा लिया. जबकि दो युवक लापता हो गए. नाविकों ने सर्च अभियान चलाया, कुछ देर बाद एक युवक का शव बरामद किया गया.

सोमवार को दोपहर साढ़े 12 बजे निफरा गांव के रहने वाले शिवम पांडेय, शिवम शर्मा, ओम पांडेय, सोम पांडेय, अनुराग सरोज गुलौरी घाट पर स्नान करने गए थे. स्नान करते समय पांचों गहराई में चले गए और डूबने लगे. वहां मौजूद नाविक लाऊ निषाद ने नाव का लग्गा फेंक कर शिवम पांडेय, शिवम शर्मा और सोम को बचा लिया. जबकि ओम और अनुराग सरोज पानी की तेज बहाव में बह गए. अनुराग सरोज का शव बरामद कर लिया गया है. ओम की तलाश की जा रही है.

सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. लापता ओम की तलाश के लिए गोताखोरों को लगाया गया है. सदर एसडीएम गुलाब चंद ने बताया है कि स्नान करते समय पांच युवक डूब गए थे, जिसमें तीन को बचा लिया गया है. एक का शव मिला है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है. एसडीआरएफ को बुलाया गया है.

