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गोरखपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम को रौंदा, ग्रामीणों ने लगाया जाम

गोरखपुर: बेलीपार थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम सड़क हादसे में दो वर्षीय मासूम बच्ची की जान चली गई. हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. प्रशासन के आश्वासन के बाद करीब दो घंटे बाद जाम समाप्त हुआ.



जानकारी के मुताबिक बेलीपार थाना क्षेत्र के कसिहार–मलाव मार्ग पर मलांव गांव चौराहे के पास मंगलवार शाम करीब छह बजे बालू खाली कर लौट रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने घर के सामने खेल रही दो वर्षीय सृष्टि, पुत्री गौतम मौर्य, को कुचल दिया. हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर कुछ दूरी पर ट्रक समेत उसे पकड़ लिया. गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया.



सृष्टि अपने माता-पिता की तीन बेटियों में सबसे छोटी थी. उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पिता गौतम मौर्य और माता का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई.

घटना से गुस्साएं ग्रामीण ने ग्राम प्रधान मुकुंद नारायण सेवक पांडेय के नेतृत्व में बच्ची का शव सड़क पर रखकर कसिहार–मलाव मार्ग जाम कर दिया. ग्रामीणों ने दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता तथा इस मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे.



सूचना पर मौके पर पहुंची बेलीपार पुलिस ने समझाने की कोशिश की लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे. बाद में उपजिलाधिकारी बांसगांव मलखान सिंह और क्षेत्राधिकारी बांसगांव अनुज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया.



उपजिलाधिकारी मलखान सिंह ने आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम से पहले बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए बैरियर लगाए जाएंगे तथा अन्य मांगों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद करीब दो घंटे बाद देर रात ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया. पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

