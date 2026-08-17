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अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने दरोगा समेत तीन को रौंदा, सब्जी बेच रहे थे दंपति, ट्रक ड्राइवर हिरासत में

मौके पर जांच पड़ताल करती पुलिस. ( Photo Credit; Aligarh Police )