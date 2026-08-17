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अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने दरोगा समेत तीन को रौंदा, सब्जी बेच रहे थे दंपति, ट्रक ड्राइवर हिरासत में

दरोगा श्रवण कुमार मडराक थाने में तैनात थे. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

मौके पर जांच पड़ताल करती पुलिस.
मौके पर जांच पड़ताल करती पुलिस. (Photo Credit; Aligarh Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 6:22 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 6:40 PM IST

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अलीगढ़ : मडराक थाना क्षेत्र में सोमवार को तेज रफ्तार ट्रक ने दरोगा समेत तीन लोगों को कुचल दिया. हादसे में सब इंस्पेक्टर श्रवण कुमार और एक दंपति की मौत हो गई. दंपति सड़क किनारे सब्जी बेच रहे थे. दरोगा श्रवण कुमार मडराक थाने में तैनात थे. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है.

हादसा मडराक थाना क्षेत्र में आगरा रोड पर हुआ. तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे मौजूद लोगों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया. इसी दौरान बाइक से जा रहे मडराक थाने के सब इंस्पेक्टर श्रवण कुमार भी ट्रक की चपेट में आ गए. इसके अलावा सड़क किनारे सब्जी बेच रहे एक दंपति को भी ट्रक ने रौंद दिया. हादसे में गंभीर रूप से घायल शिक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

पुलिस कर रही मामले की पड़ताल. (Video Credit; Aligarh Police)

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि मडराक थाना क्षेत्र में दुखद सड़क हादसे की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि ट्रक ने सड़क किनारे सब्जी बेच रहे लोगों को टक्कर मारी थी. हादसे में एक दंपति और मडराक थाने में तैनात एसआई श्रवण कुमार की मृत्यु हुई है.

एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : August 17, 2026 at 6:40 PM IST

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