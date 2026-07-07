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बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा; घर लौटे मर्चेंट नेवी इंजीनियर की सड़क हादसे में गई जान, दोस्त घायल

निजी शिपिंग कंपनी में मेंटेनेंस इंजीनियर के पद पर कार्यरत युवा परिवार से मिलने कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आया था घर.

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इंजीनियर ऋषि अरविंदो (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 5:44 PM IST

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बरेली: छुट्टियां बिताने घर आए मर्चेंट नेवी के एक इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल उसके दोस्त को इलाज के लिए निजी अस्पताल भेज दिया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक कैंट थाना क्षेत्र के वीरांगना चौराहे के पास तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने स्कूटी सवार 2 को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर में 28 साल के ऋषि अरविंदो की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि उनके दोस्त शुभम पाठक घायल हो गए.

पुलिस के मुताबिक हादसा सोमवार सुबह करीब 3:45 बजे सेंट मारिया स्कूल के सामने हुआ. सूचना मिलने पर कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो सड़क पर एक युवक का क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला. शव की पहचान तुरंत नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी फोटो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य माध्यमों पर शेयर किया.

घायल शुभम ने पुलिस को बताया कि रविवार रात ऋषि उसके घर आया था और दोनों ने एक साथ भोजन किया और रात करीब 1:30 बजे स्कूटी से कैंट क्षेत्र में घूमने निकले थे. वीरांगना चौराहे के पास पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिरकर बेहोश हो गए. होश आने पर शुभम को ऋषि दिखाई नहीं दिया. वह किसी तरह स्कूटी लेकर घर पहुंचा, जहां परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया.

बाद में पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने मृतक की पहचान नवादा जोगियान, दुर्गा नगर निवासी ऋषि अरविंदो के रूप में की. परिवार ने बताया कि ऋषि एक निजी शिपिंग कंपनी में शिप मेंटेनेंस इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और कुछ दिन की छुट्टी पर घर आया था.

क्षेत्राधिकारी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. अज्ञात ट्रक और उसके चालक की पहचान कर जल्द ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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