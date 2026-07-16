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मिर्जापुर में टायर फटने से तेज रफ्तार ट्रक घर में घुसा, तीन की मौत, दो घायल

मिर्जापुर: अहरौरा थाना क्षेत्र गांव कुदारन चौराहे के पास तड़के भीषण हादसा हो गया. वाराणसी से सोनभद्र जा रहे सीमेंट से लदा तेज रफ्तार ट्रक का टॉयर फटने से ट्रक अनिंयत्रित होकर घर में घुस गया, जिसमें पांच लोग दब गए. सूचना पर अहरौरा पुलिस मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू कर सभी दबे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें तीन की मौके पर ही मौत हो गई. दो घायलों को इलाज के लिए सीएचसी चचेरी मोड़ चुनार भिजवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने घायलों को ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया है.



मृतकों की पहचान राजाराम (47), सुखिया (70) और चांदतारा (45). सभी कुदारन थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर के रहने वाले हैं. वहीं, घायल सुहानी (12) और सुनील शर्मा (45) रुप में हुई है.

स्थानीय महिला ने बताया कि सो रहे घर में अचानक ट्रक घुस गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है. हादसे में पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है. कोई प्रशासन नहीं पहुंचा. पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं. उनका बेहतर इलाज कराया जाय. वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन राजकुमार मीणा ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने से अनियंत्रित होकर घर में घुस गया. सो रहे पांच लोग दब गए, जिसमें तीन की मौत हो गई है. दो घायल है. जिनका वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है. मृतक तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.